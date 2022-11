Welt: Ένα μυστικό σημείο στο διάταγμα επιστράτευσης του Πούτιν υπόσχεται νέες φρικαλεότητες

Πληθαίνουν οι αναφορές για Ρώσους στρατιώτες που στέλνονται στο μέτωπο χωρίς εκπαίδευση και με ελλιπή εξοπλισμό. Ο ουκρανικός στρατός το έχει αναγνωρίσει αυτό - και τους στοχεύει. Ένα μυστικό σημείο στο διάταγμα κινητοποίησης του Πούτιν υπόσχεται νέες φρικαλεότητες, σημειώνει η Welt.

Η κινητοποίηση στη Ρωσία έχει τελειώσει - τουλάχιστον προς το παρόν. "Έχει τεθεί μια τελεία", δήλωσε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνέντευξη Τύπου στις αρχές Νοεμβρίου. Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Σεργκέι Σόιγκου είχε προβεί σε παρόμοια ανακοίνωση.

Λίγες ημέρες αργότερα, σε μια συνάντηση με οργανώσεις νεολαίας πιστές στο Κρεμλίνο στην Κόκκινη Πλατεία, ο Πούτιν αποκάλυψε τον αριθμό των Ρώσων που το Κρεμλίνο είχε επιστρατεύσει για μάχη: 318.000 στρατιώτες είχαν κινητοποιηθεί, σύμφωνα με τον Πούτιν, 18.000 είχαν προσφερθεί εθελοντικά, και μέχρι τώρα 49.000 από τους νεοσυλλέκτους βρίσκονταν ήδη στην πρώτη γραμμή.

Το πόσους άνδρες και γυναίκες είχε πραγματικά κινητοποιήσει ο Πούτιν δεν μπορεί να εξακριβωθεί ανεξάρτητα. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης που ασκούν κριτική στο Κρεμλίνο υποθέτουν ότι έχουν κινητοποιηθεί έως και 500.000 άνθρωποι, με βάση την απότομη αύξηση του αριθμού των γάμων σε εθνικό επίπεδο. Και αυτοί οι άνθρωποι δύσκολα μπορούν να περιμένουν να χρησιμοποιηθούν με στρατιωτικά χρήσιμο τρόπο.

Πληθαίνουν οι αναφορές που πρέπει να κάνουν κάθε Ρώσο να φοβάται για τα μέλη της οικογένειάς του: Πολλοί κινητοποιημένοι στέλνονται στο μέτωπο χωρίς προετοιμασία και εκπαίδευση, δεν είναι παρά "κρέας για τα κανόνια". Όσοι επιβίωσαν από τη δράση, αναφέρουν πολλές απώλειες. Για παράδειγμα, ο Aλεξέι Αγκαφόνοφ, νεοσύλλεκτος από την περιοχή Μπελγκορόντ, δήλωσε στο διαδικτυακό μέσο "Vyorstka" ότι περισσότεροι από 500 κινητοποιημένοι άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στη Makiyivka στην περιοχή Λουγκάνσκ.

"Έπρεπε να σκάψουμε, αλλά είχαμε μόνο τρία φτυάρια σε ολόκληρο το τάγμα", δήλωσε ο Αγκανόφοφ. "Όταν άρχισαν τα πυρά του ουκρανικού πυροβολικού, οι αξιωματικοί έφυγαν αμέσως. Στα διαλείμματα μεταξύ των πυροβολισμών, οι Ουκρανοί μας κατασκόπευαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αμέσως μας έβαζαν ξανά υπό πυρά, πρακτικά μας εκτελούσαν". Οι Ουκρανοί "καθάρισαν" όλη την περιοχή όπου είχαν αναπτυχθεί οι κινητοποιημένοι, δήλωσε ο Αγκαφόνοφ.



Εκείνοι που αρνούνται να πολεμήσουν χωρίς προμήθειες τροφίμων και κατάλληλων όπλων είναι κλειδωμένοι σε υπόγεια στο κατεχόμενο από τη Ρωσία Ντονμπάς. Οι ιστορίες δύο από τους πληγέντες παρουσιάστηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό Doschd της εξορίας. Οι κινητοποιημένοι άνθρωποι διατάχθηκαν να σκάψουν χαρακώματα στη γραμμή του μετώπου στην περιοχή του Λουχάνσκ, ανέφερε η έκθεση. Μετά από μια επίθεση του ουκρανικού πυροβολικού, ο στρατός θα τους είχε εγκαταλείψει στη γραμμή του μετώπου.

Όσοι αρνούνται κλειδώνονται σε κελάρια



Οι άνδρες από τη Μόσχα θα άντεχαν για αρκετές ημέρες εξοπλισμένοι μόνο με φορητά όπλα και στη συνέχεια θα αποσύρονταν με δική τους ευθύνη. Αφού αρνήθηκαν να επιστρέψουν στη μάχη, οι αξιωματικοί τους κλείδωσαν σε ένα κελάρι στην περιοχή Λουχάνσκ.

Παρομοίως, οι κινητοποιημένοι από την περιοχή του Κουρσκ ξεχάστηκαν αρχικά στην πρώτη γραμμή του μετώπου χωρίς προμήθειες και πυρομαχικά και στη συνέχεια φυλακίστηκαν μετά την υποχώρησή τους. Εν τω μεταξύ, τα μέλη των οικογενειών των κινητοποιημένων επικοινωνούν με τον στρατό και τους κυβερνήτες των περιοχών τους και ζητούν βοήθεια για τους στρατιώτες, για παράδειγμα στις περιοχές Βλαντιμίρ, Λίπετσκ ή Βόλγκογκραντ.

Εν τω μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το ρωσικό κινητοποιημένο προσωπικό παραδόθηκε κατά δεκάδες στην περιοχή του Λουχάνσκ - κάτι που είναι πολύ κατανοητό, δεδομένης της μεταχείρισής του από τον ίδιο του τον στρατό. Η ρωσόφωνη υπηρεσία του BBC συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με 198 κινητοποιημένα στελέχη που είναι γνωστά ονομαστικά και τα οποία σκοτώθηκαν στην Ουκρανία ή έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ως αποτέλεσμα ατυχημάτων ή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Αυτός ο κατάλογος είναι πιθανό να μεγαλώσει πολύ περισσότερο. Και όχι επειδή οι συγγενείς μιλούν στους δημοσιογράφους - οι περισσότεροι φοβούνται μήπως χάσουν τις αποζημιώσεις - αλλά επειδή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και οι αξιωματούχοι πανηγυρίζουν για τους "ηρωικούς θανάτους" των κινητοποιημένων.

Η φρίκη δεν έχει τελειώσει ακόμα για τους δυνητικούς στρατολογημένους της Ρωσίας. Διότι σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις του Πούτιν και του Σοϊγκού, η κινητοποίηση δεν έχει στην πραγματικότητα ακόμη τελειώσει - γι' αυτό, με καθαρά νομικούς όρους, θα χρειαζόταν ένα νέο διάταγμα Πούτιν. Αλλά ο ηγέτης του Κρεμλίνου δεν θέλει να εκδώσει ένα τέτοιο διάταγμα για διάφορους λόγους.

Πρώτον, θα σήμαινε ότι δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες στρατιώτες, οι λεγόμενοι Kontraktniki, θα είχαν και πάλι τη δυνατότητα να καταγγείλουν τις συμβάσεις τους. Ακόμη και οι άνδρες των οποίων οι συμβάσεις λήγουν στην πραγματικότητα θα πρέπει να παραμείνουν στο στρατό για όσο διάστημα ισχύει η κινητοποίηση. Από την άλλη πλευρά, αυτό διευκολύνει την υλοποίηση ενός νέου κύματος κινητοποιήσεων.

Το μυστικό σημείο στο διάταγμα κινητοποίησης



Και υπάρχουν κάποια στοιχεία γι' αυτό. Στην περιοχή της Μόσχας, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πιλοτικό πρόγραμμα που συγχωνεύει τις βάσεις δεδομένων των περιφερειακών στρατιωτικών γραφείων με άλλες πηγές δεδομένων, προκειμένου να καταγράφονται αξιόπιστα και απρόσκοπτα τα άτομα που είναι επιλέξιμα για κινητοποίηση. Το ρωσικό κράτος θέλει όσο το δυνατόν λιγότερους άνδρες και γυναίκες για να μπορέσουν να αποφύγουν την κινητοποίηση.

Υπάρχει επίσης το μυστικό, μη δημόσιο σημείο στο διάταγμα κινητοποίησης του Πούτιν. Η εξόριστη ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta Europe ανέφερε ότι έκανε λόγο για σχέδιο κινητοποίησης 1,2 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σύμφωνα με την αμερικανική δεξαμενή σκέψης Institute for the Study of War, η Ρωσία προετοιμάζει ένα νέο μαζικό κύμα κινητοποίησης. Η ανακοίνωση του Πούτιν εξυπηρετεί μόνο τον σκοπό της προσωρινής ανακούφισης της γραφειοκρατίας του στρατού, διότι η κανονική εκστρατεία στρατολόγησης για τη στρατιωτική θητεία διεξάγεται από τον Νοέμβριο.



Αλλά αυτή η ανάσα δεν είναι πιθανό να κάνει πολλά για τη διοίκηση του ρωσικού στρατού, υποψιάζονται οι συγγραφείς. Είναι "υπερφορτωμένο" και δεν μπορεί να εκπαιδεύσει αποτελεσματικά τις νέες δυνάμεις της Ρωσίας και να τις προετοιμάσει για μάχη. Επομένως, το χάος στο μέτωπο είναι πιθανό να συνεχιστεί.