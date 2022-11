Η Βρετανία στέλνει αντιαεροπορικά όπλα στην Ουκρανία - Στο Κίεβο ο Σούνακ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17:18

Το Κίεβο επισκέφθηκε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, όπου συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Η Βρετανία γνωρίζει τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για την ελευθερία. Είμαστε μαζί σας για όλη τη διαδρομή", έγραψε στο Twitter ο Σούνακ για την επίσκεψή του.

"Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης, συζητήσαμε τα πιο σημαντικά θέματα τόσο για τις χώρες μας όσο και για την παγκόσμια ασφάλεια", έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ζελένσκι, ενώ σε ξεχωριστή ανάρτηση στο Twitter, τόνισε πως "με φίλους σαν εσάς στο πλευρό μας, είμαστε βέβαιοι για τη νίκη μας. Και οι δύο χώρες μας γνωρίζουν τι σημαίνει να υπερασπίζεσαι την ελευθερία".

Britain knows what it means to fight for freedom.



We are with you all the way @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧



Британія знає, що означає боротися за свободу.



Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa