Το Spiegel κατέβασε τα άρθρα για την υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο λόγω αμφιβολιών

Το γερμανικό Der Spiegel κατέβασε ολα τα επίμαχα άρθρα σχετικά με την υπόθεση των 38 προσφύγων από την Συρία, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί σε νησίδα του Έβρου το περασμένο καλοκαίρι.

Σε διευκρίνισή του, η οποία ανέβηκε στην θέση του άρθρου για τους 38 πρόσφυγες όπου χαρακτήριζε τα ευρωπαϊκά σύνορα ως "παγίδα θανάτου", το γερμανικό μέσο επικαλείται αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία του αρχικού ρεπορτάζ, και θα προβεί σε επαναξιολόγηση όλων των πληροφοριών, ώστε να δημοσιεύσει στο μέλλον τα άρθρα, σε διορθωμένη και πιο σωστά ενημερωμένη μορφή, αν χρειαστεί.

Αναλυτικά αναφέρει:

Σε αυτή την στήλη υπήρχε ένα άρθρο για την τύχη μιας ομάδας προσφύγων στον ελληνοτουρκικό συνοριακό ποταμό Έβρο, το καλοκαίρι του 2022. Στο μεταξύ, υπάρχουν αμφιβολίες για την προηγούμενη περιγραφή των όσων συνέβησαν εκείνη την εποχή. Ως εκ τούτου, αφαιρέσαμε προσωρινά αρκετά άρθρα σχετικά με το θέμα αυτό από τον ιστότοπό μας. Επανεξετάζουμε το ρεπορτάζ μας και θα αποφασίσουμε μετά την ολοκλήρωση της έρευνας εάν τα άρθρα θα δημοσιευθούν ξανά σε διορθωμένη και πιο ενημερωμένη μορφή, εάν είναι απαραίτητο.

Σημειώνεται ότι έχουν αποδημοσιευτεί όλα τα σχετικά άρθρα, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν του ανταποκριτή στην Ελλάδα, Γιώργου Χρηστίδη. Στην ιστοσελίδα του περιοδικού έχει παραμείνει ένα μόνο άρθρο με την αρχική είδηση, όπως τη δημοσίευσαν τα πρακτορεία ειδήσεων στις 15 Αυγούστου.

Η είδηση του εγκλωβισμού σε νησίδα του Εβρου μιας ομάδας 38 προσφύγων και οι πληροφορίες για τον θάνατο ενός μικρού κοριτσιού, ενώ οι ελληνικές αρχές καθυστερούσαν να προσφέρουν βοήθεια, προκάλεσε τους προηγούμενους μήνες πολλές αντιδράσεις και ένα κύμα αρνητικών για την Ελλάδα και την κυβέρνηση δημοσιευμάτων.

Πρωταγωνιστές στην υπόθεση αυτή ήταν δημοσιογράφοι με σχέσεις με τις ΜΚΟ που ασχολούνται με την υπόθεση των προσφύγων και ειδικά το Der Spiegel, που έγραψε για τον θάνατο της μικρής "Μαρίας", κατηγορώντας την ελληνική κυβέρνηση για αναλγησία.

!! SOS Update #εβρος : 1/ The group of 39 Syrians at the islet is now 100% on Greek territory. They crossed over to the Greek bank of the river today. They are now at this location according to metadata from their photos. pic.twitter.com/9WEIwWJnuP

We got this msg fm the Syrian refugee who was stuck with 38 others on a Greek islet. They’re now on the mainland with a sick child and a pregnant woman who’s bleeding. They called for help but were told the police not an ambulance wld respond. More ⁦@Channel4News⁩ tonight pic.twitter.com/sTMsVL6FzO