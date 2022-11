NASA: Βίντεο από την εκτόξευση της αποστολής Artemis1 προς τη Σελήνη

Με εκκωφαντικό θόρυβο, ο νέος γιγάντιος πύραυλος της NASA, ο ισχυρότερος του κόσμου, απογειώθηκε σήμερα από τη Φλόριντα με κατεύθυνση τη Σελήνη, για την πρώτη μη επανδρωμένη αποστολή του Artemis, του νέου μεγάλου προγράμματος της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, 50 χρόνια μετά την τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo στο δορυφόρο της Γης.

Ο πύραυλος, που φέρει την ονομασία SLS (Space Launch System), εκτοξεύθηκε στη διάρκεια της νύχτας, στη 01:47 (τοπική ώρα, 08:47 ώρα Ελλάδας) από το διαστημικό κέντρο Κένεντι.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9