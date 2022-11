Φον ντερ Λάιεν για Πολωνία: "Σε στενή επαφή με τους συμμάχους μας για τα επόμενα βήματα"

"Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με τους συμμάχους μας για τα επόμενα βήματα", τονίζει η Πρόεδρος της Κομισιόν σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter επισημαίνοντας την "πλήρη στήριξη" στην Πολωνία και τη βοήθεια στην έρευνα που είναι σε εξέλιξη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

"Σήμερα συναντηθήκαμε με τους συμμάχους μας της G7 και του ΝΑΤΟ στο περιθώριο της Συνόδου των G20 στο Μπαλί. Εκφράσαμε τη στήριξή μας και την αλληλεγγύη σε εκείνους που υποφέρουν από τις βάρβαρες επιθέσεις στην Ουκρανία",αναφέρει η Πρόεδρος της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι την ίδια ώρα κι ενώ γινόταν έκκληση για το τέλος του πολέμου "η Ρωσία προχωρούσε σε μαζικές πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας".

While G20 leaders were meeting and calling for the war to end, Russia conducted massive strikes against Ukraine.



With G7 and NATO partners, we condemn these brutal acts.



We also offer full support to Poland and assistance with the investigation on the explosion at the border.