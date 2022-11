Από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτοξεύθηκε ο πύραυλος που έπεσε στην Πολωνία, λένε οι ΗΠΑ

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε τους ηγέτες με τους οποίους συζήτησε νωρίτερα την Τετάρτη πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε στο χωριό Σεβόντοφ της νοτιοανατολικής Πολωνίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι χθες ήταν αντιαεροπορικός και εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να καταρριφθεί ρωσικός εισερχόμενος πύραυλος, σύμφωνα με πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, που δεν κατονομάζει τις πηγές του.

Την ίδια εκτίμηση για την προέλευση του πυραύλου μετέδωσε νωρίτερα το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους δεν κατονόμασε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την έκτακτη συνεδρίαση των ηγετών της G7, της ΕΕ και άλλων κρατών στο Μπαλί για να συζητηθούν οι εκρήξεις που η Πολωνία και η Ουκρανία κατήγγειλαν πως οφείλονταν σε πυραύλους ρωσικής κατασκευής, ο κ. Μπάιντεν ερωτηθείς αν οι εκρήξεις στην Πολωνία οφείλονταν σε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία, πως "υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες που το θέτουν υπό αμφισβήτηση. Δεν θέλω να πω κάτι προτού ολοκληρώσουμε την έρευνα, αλλά είναι απίθανο, με δεδομένη την τροχιά, (ο πύραυλος) να βλήθηκε από τη Ρωσία — πάντως θα το δούμε".

Ωστόσο, κατά τις πληροφορίες του dpa, ο κ. Μπάιντεν είπε στους ομολόγους του πως επρόκειτο για πύραυλο που εκτοξεύθηκε από ουκρανική συστοιχία συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-300.

