Πολωνία: Αναφορές για νεκρούς από χτύπημα με ρωσικούς πυραύλους

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:45

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη σε πολωνικό χωριό κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία την Τρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να λένε ότι ερευνούν ανεπιβεβαίωτες αναφορές ότι η έκρηξη προκλήθηκε από αδέσποτους ρωσικούς πυραύλους.

Το Associated Press επικαλέστηκε ανώτερο αξιωματούχο των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ ότι η έκρηξη στο χωριό Przewodow της ανατολικής Πολωνίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκλήθηκε από ρωσικούς πυραύλους που πέρασαν στη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.

Η έκρηξη σημειώθηκε ενώ η Ρωσία σφυροκοπά πόλεις σε ολόκληρη την Ουκρανία με πυραύλους την Τρίτη, με το Κίεβο να αναφέρει ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κύμα πυραυλικών επιθέσεων στους εννέα μήνες της ρωσικής εισβολής. Κάποιοι πύραυλοι έπληξαν τη δυτική πόλη Λβιβ, λιγότερο από 80 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διέψευσε την Τρίτη τις αναφορές ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν πολωνικό έδαφος, χαρακτηρίζοντάς τις εν λόγω αναφορές μια "σκόπιμη πρόκληση με στόχο την κλιμάκωση της κατάστασης", μεταδίδει το Reuters.

"Κανένα πλήγμα σε στόχους κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας δεν έγινε με ρωσικά μέσα", αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Άμυνας. Τα συντρίμμια που βρέθηκαν στο σημείο "δεν έχουν καμία σχέση με ρωσικά όπλα", προσθέτει.

Στην Ουάσιγκτον, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι οι ρωσικοί πύραυλοι είχαν προσγειωθεί σε πολωνικό έδαφος. "Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα του Τύπου που υποστηρίζουν ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια τοποθεσία εντός της Πολωνίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε καμία πληροφορία αυτή τη στιγμή για να επιβεβαιώσουμε αυτές τις αναφορές και το εξετάζουμε περαιτέρω", ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο Λευκός Οίκος είπε επίσης ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις αναφορές που προέρχονται από την Πολωνία και ότι συνεργάζεται με την πολωνική κυβέρνηση για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες.

Το ΝΑΤΟ εξετάζει τις αναφορές για την έκρηξη στην ανατολική Πολωνία, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε ένας αξιωματούχος αργά την Τρίτη, όπως μεταδίδει το Reuters.

"Εξετάζουμε τις αναφορές αυτές σε στενή συνεργασία με τη σύμμαχό μας Πολωνία", ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι συγκάλεσε επείγουσα συνεδρίαση μιας κυβερνητικής επιτροπής για υποθέσεις εθνικής ασφάλειας και άμυνας το βράδυ της Τρίτης, ανέφερε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, το πολωνικό Radio ZET ανέφερε ότι δύο αδέσποτοι πύραυλοι έπληξαν το Przewodow, σκοτώνοντας δύο άτομα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

"Οι πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί", δήλωσε ο Λούκας Κούσι, πυροσβέστης εν υπηρεσία σε κοντινή θέση από το σημείο που έπεσαν οι πύραυλοι.

"Το Βέλγιο καταδικάζει έντονα το περιστατικό στην πολωνική επικράτεια και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια των θυμάτων και στον λαό της Πολωνίας", αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο. Προσθέτει ότι "το Βέλγιο βρίσκεται δίπλα στην Πολωνία. Είμαστε όλοι μέρος της οικογένειας του ΝΑΤΟ που είναι περισσότερο από ποτέ ενωμένο και εξοπλισμένο για να μας προστατεύσει όλους".

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Άμυνας της Λετονίας, Αρτίς Παμπρίκς κατηγόρησε το "εγκληματικό ρωσικό καθεστώς" για τις εκρήξεις στο πολωνικό έδαφος και κάλεσε για την ενεργοποίηση του άρθρου 4 που προβλέπει την έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο απειλής κατά μέλους της Συμμαχίας.

"Τα συλλυπητήριά μου στους Πολωνούς αδερφούς μας στα όπλα. Το εγκληματικό ρωσικό καθεστώς εκτόξευσε πυραύλους που στοχεύουν όχι μόνο Ουκρανούς αμάχους αλλά και προσγειώθηκαν στο έδαφος του ΝΑΤΟ στην Πολωνία. Η Λετονία στέκεται πλήρως με τους Πολωνούς φίλους και καταδικάζει αυτό το έγκλημα.

Η πρώτη μου αντίδραση θα ήταν ότι μετά το χτύπημα των Ρώσων σε πολωνικό έδαφος, το Άρθρο 4 είναι σε ισχύ, ακριβώς όπως η αεράμυνα της ουκρανικής αεροπορίας.

My first reaction would be that after Russians hit Polish territory, 4. Article is in place, just like air defence of Ukrainian air.