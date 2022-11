Επιβεβαιώθηκε η "αναιμική" ανάπτυξη 0,2% στην ευρωζώνη στο τρίτο τρίμηνο

Το "φρένο" που πάτησε η ευρωπαϊκή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο επιβεβαίωσε η Eurostat.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας επιβεβαίωσαν την προκαταρκτική μέτρηση, σύμφωνα με την οποία το ΑΕΠ της ευρωζώνης παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 0,2% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε ετήσιο επίπεδο, το ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1%, όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά επίσης.

Euro area #GDP +0.2% in Q3 2022, +2.1% compared with Q3 2021: flash estimate from #Eurostat https://t.co/SNVnDNqxWS pic.twitter.com/emclzFs9bc