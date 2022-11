Η Ρωσία διαψεύδει ότι ο Λαβρόφ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ενώ ο κυβερνήτης του Μπαλί λέει ότι βρέθηκε για check-up

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11:59

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανέφερε τη Δευτέρα πως οι αναφορές ότι ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Μπαλί είναι "ψεύτικες", σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της εκπροσώπου του ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα. "Ο Σεργκέι Λαβρόφ και εγώ διαβάζουμε τα δημοσιεύματα και δεν πιστεύουμε στα μάτια μας", τόνισε.

Ωστόσο, ο κυβερνήτης του Μπαλί - σύμφωνα με το Reuters - δήλωσε ότι ο Λαβρόφ βγήκε από το νοσοκομείο και η υγεία του είναι καλή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για check-upκαι επέστρεψε αμέσως, διευκρίνισε ο κυβερνήτης Ι Ουαγιάν Κόστερ.

Εν τω μεταξύ, μετά τις δηλώσεις της Ζαχάροβα - σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS - ο Λαβρόφ δήλωσε ότι βρίσκεται στο ξενοδοχείο και ετοιμάζεται για τη G20. Παράλληλα, το ρωσικό ΥΠΕΞ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τον Λαβρόφ να ετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής. Ο ίδιος ο Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε τις πληροφορίες του Associated Press, εμφανιζόμενος στη κάμερα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με σορτς και T-shirt διαβάζοντας έγγραφα. "Γράφουν για καμιά δεκαριά χρόνια ότι ο πρόεδρός μας είναι άρρωστος...αυτό το είδος του παιγνιδιού δεν είναι καινούργιο στην πολιτική", είπε.

🇮🇩🇷🇺Here is Sergey Lavrov from "hosptial"



He is reading materials for tomorrow's summit at the hotel pic.twitter.com/UGcfz5piGV