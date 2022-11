Σοϊλού: "Αν δεν πιάναμε τους δράστες, θα διέφευγαν στην Ελλάδα" - Ευθεία επίθεση κατά ΗΠΑ

Να εμπλέξει εμμέσως και την Ελλάδα στην υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη επιχειρεί ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος υποστήριξε ότι αν δεν έπιαναν τους δράστες της επίθεσης, "θα είχαν διαφύγει λαθραία στην Ελλάδα σήμερα".

"Δεν είμαστε εχθροί κανενός. Θέλω να εκφράσω ότι δεν έχουμε τη δύναμη να αντέξουμε την προδοσία. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Αν δεν τους έπιαναν, θα είχαν διαφύγει λαθραία στην Ελλάδα σήμερα" είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα εξαπέλυσε πυρά και κατά των ΗΠΑ: "Λάβαμε το μήνυμα που μας δόθηκε και ξέρουμε ποιο είναι. Δεν δεχόμαστε τα συλλυπητήρια της Αμερικανικής Πρεσβείας" δήλωσε.

#BREAKING

Turkish Interior Minister says Istanbul bomber would flee Turkey to Greece today if she hadn’t been caught up



He also says police has an phone/audio tape that indicates PKK had ordered her killing to prevent her capture pic.twitter.com/XYJWMn2fdQ