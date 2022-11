Τουρκία: Γυναίκα "βομβιστής καμικάζι" πίσω από την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη - 6 νεκροί και 81 τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:57

Μια γυναίκα βομβιστής καμικάζι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 81 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

"Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση λόγω της έκρηξης βόμβας που πυροδότησε μια δράστης που ήταν γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες", δήλωσε ο Οκτάι σε δημοσιογράφους.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για μια "δειλή επίθεση", τονίζοντας ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν.

"Οι προσπάθειες να νικηθεί η Τουρκία και ο τουρκικός λαός μέσω της τρομοκρατίας θα αποτύχουν σήμερα, όπως και χθες και όπως θα αποτύχουν και αύριο", δήλωσε ο Ερντογάν.

"Ο λαός μας μπορεί να είναι βέβαιος ότι οι ένοχοι πίσω από την επίθεση θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει", είπε, προσθέτοντας ότι οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι "μια γυναίκα έπαιξε ρόλο" σε αυτήν.

"Θα ήταν λάθος να πούμε ότι πρόκειται αναμφίβολα για τρομοκρατική επίθεση, αλλά οι αρχικές εξελίξεις και οι αρχικές πληροφορίες από τον κυβερνήτη είναι ότι έχει άρωμα τρομοκρατίας", είπε ο Ερντογάν.

Τέσσερα άτομα πέθαναν στο σημείο της έκρηξης και δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με στοιχεία του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

an explosion in Taksim Sq #Turkey Few Minutes ago pic.twitter.com/vsSF23wSFF