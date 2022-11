ΗΠΑ: Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν σε αεροπορική επίδειξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Ντάλας

Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα το Σάββατο σε ένα αεροπορικό σόου για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Ντάλας, δήλωσαν ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ένα βομβαρδιστικό Boeing B-17 Flying Fortress και ένα μαχητικό Bell P-63 Kingcobra συγκρούστηκαν και συνετρίβησαν στο αεροπορικό σόου Wings Over Dallas στο αεροδρόμιο Dallas, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

