Οι Κινέζοι αντέγραψαν τους Τούρκους και έφτιαξαν τα δικά τους drone Bayraktar

Η China Electronics Technology Group Corporation, γνωστή ευρέως ως CETC, παρουσίασε το νέο της μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη διεθνή αεροδιαστημική έκθεση Zhuhai Airshow 2022, σύμφωνα με το Clash Report.

Το νέο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που παρουσιάστηκε στη μεγαλύτερη έκθεση όπλων της Κίνας, αποτελεί μία κατά πολλούς πιστή αντιγραφή του τουρκικού drone Bayraktar TB2.

Το mockup επαναλαμβάνει πλήρως τις μοναδικές τεχνικές λύσεις του τουρκικού drone και διαθέτει παρόμοιο σχεδιασμό. Ο κινητήρας είναι επίσης τοποθετημένος ανάμεσα στις ράμπες της ουράς. Ακόμη και η θέση της εισαγωγής αέρα του κινητήρα είναι πανομοιότυπη με το τουρκικό πρωτότυπο.

Το Clash Report είπε σαρκαστικά σε μια ανάρτηση στο Twitter ότι "Αν δεν μπορείς να τα νικήσεις, φτιάξ' τα κι εσύ".

