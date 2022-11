Ενδιάμεσες εκλογες ΗΠΑ: Ήττα για τον φίλο του Ερντογάν, Μεχμέτ Οζ, στην Πενσιλβάνια

Στους Δημοκρατικούς καταλήγει η έδρα στη Γερουσία για την Πενσιλβάνια, καθώς ο υποψήφιος Τζον Φέτερμαν κερδίζει στις εκλογές τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, τον Τούρκο τηλεγιατρό Dr. Μεχμέτ Οζ, στενό φίλο του Ερντογάν.

Σύμφωνα μάλιστα με τα αμερικανικά δίκτυα, η νίκη αυτή ενδεχόμενως να αποδειχθεί αποφασιστικής σημασίας για τον έλεγχο της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων στις υπόλοιπες Πολιτείες.

CNN PROJECTION: Democrat John Fetterman defeats Republican Mehmet Oz in the Pennsylvania Senate race, flipping a seat for Democrats https://t.co/6MHAK1ZAxk pic.twitter.com/rJfCxnAbZL