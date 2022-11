Ουκρανία: Δεν αρνηθήκαμε να διαπραγματευτούμε, θα μιλήσουμε με τον διάδοχο του Πούτιν

Ένας ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Κίεβο δεν αρνήθηκε ποτέ να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα και ότι είναι έτοιμο για συνομιλίες με τον επόμενο ηγέτη της Ρωσίας, αλλά όχι με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα σχόλια αυτά στο Twitter από τον Mykhailo Podolyak, σύμβουλο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ακολούθησαν ένα δημοσίευμα της Washington Post το Σάββατο που έλεγε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ενθάρρυνε ιδιωτικά τους ηγέτες της Ουκρανίας να δείξουν ότι είναι ανοιχτοί για διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

"Η Ουκρανία δεν αρνήθηκε ποτέ να διαπραγματευτεί. Η διαπραγματευτική μας θέση είναι γνωστή και ανοιχτή", έγραψε στο Twitter, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία πρέπει πρώτα να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Ουκρανία.

"Είναι έτοιμος ο Πούτιν; Προφανώς όχι. Επομένως, είμαστε εποικοδομητικοί στην εκτίμησή μας: θα μιλήσουμε με τον επόμενο ηγέτη της (Ρωσίας)".

Important: Ukraine has never refused to negotiate. Our negotiating position is known and open.



1. First, RF withdraws troops from 🇺🇦

2.After everything else



Is Putin ready? Obviously not. Therefore, we are constructive in our assessment: we will talk with the next leader of RF.