Bild: Η επιστράτευση συνεχίζεται κρυφά-Το σχέδιο του Πούτιν

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι ήθελε να κινητοποιήσει 300.000 στρατιώτες, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν 318.000, επειδή προσήλθαν τόσοι πολλοί εθελοντές. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Πούτιν δήλωσε για την κινητοποίηση: "Ναι, έχει τελειώσει. Το τελικό σημείο έχει φτάσει."

Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα, προετοιμάζει το έδαφος για περαιτέρω κινητοποίηση - και μάλιστα κρυφά, σύμφωνα με την Bild. "Οποιεσδήποτε δημόσιες δηλώσεις του Πούτιν θα πρέπει πρώτα να θεωρηθούν ως μια προσπάθεια να μας πει ψέματα", εξηγεί ο ειδικός σε θέματα Ρωσίας Σεργκέι Σουμλένι.

Λέει ο ίδιος στην Bild, πως "ο όρος μερική κινητοποίηση ήταν εξ αρχής παραπλανητικός. Ποτέ δεν κατέστη δυνατό να κινητοποιηθούν όλοι οι άνδρες σε συντάξιμη ηλικία. Κάθε κινητοποίηση είναι μια μερική κινητοποίηση". Ο Σουμλένι υποθέτει ότι η κινητοποίηση συνεχίζεται ακόμη και είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι ισχυρίζεται η Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Σουμλένι, η έρευνα των επιστημονικών δεδομένων δείχνει ότι ο αριθμός των γαμήλιων τελετών έχει αυξηθεί κατακόρυφα. "Τους τελευταίους τρεις μήνες έγιναν 500.000 επιπλέον γάμοι στη Ρωσία. Εξάλλου, όταν οι στρατιώτες πεθαίνουν στον πόλεμο, οι επιζώντες σύζυγοί τους λαμβάνουν αποζημιώσεις", εξηγεί ο εμπειρογνώμονας.

Αυτό δείχνει ότι τους τελευταίους μήνες επιστρατεύτηκαν πολύ περισσότεροι από 500.000 Ρώσοι. Επειδή, δεν παντρεύονται όλοι οι στρατεύσιμοι - και κάποιοι είναι ήδη παντρεμένοι.

Ένα πράγμα είναι σαφές: ο Πούτιν δεν υπέγραψε διάταγμα για τον τερματισμό της κινητοποίησης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Ντμίτρι Πεσκόφ, αυτό δεν ήταν απαραίτητο. Αντίθετα, ο Πούτιν υπέγραψε διατάγματα που το επέκτειναν διακριτικά, ώστε να μπορεί να στρατολογήσει ακόμη περισσότερους άνδρες.

Σύμφωνα με μια ανάλυση της αμερικανικής δεξαμενής σκέψης "Institute for the Study of War" (ISW), αυτές περιλαμβάνουν την επέκταση της ιδιότητας του στρατιώτη σε άνδρες που υπηρετούν σε εθελοντικούς σχηματισμούς - και παράλληλες που δημιουργούν κίνητρα για εθελοντική υπηρεσία, για παράδειγμα μέσω απαλλαγών από την υπηρεσία στην πρώτη γραμμή. Επίσης, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει στους Ρώσους αξιωματούχους να κινητοποιούν καταδικασμένους εγκληματίες με σοβαρά εγκλήματα.

"Οι αναφορές πεσόντων στρατιωτών στα ρωσικά τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το προσδόκιμο ζωής όσων καλούνται είναι μία έως δύο εβδομάδες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τοπικές εφημερίδες γράφουν την ημερομηνία στράτευσης και την ημερομηνία θανάτου στα ρεπορτάζ τους για τους στρατιώτες. Λέει, για παράδειγμα, "Καλέστηκε για τις 20 Σεπτεμβρίου, έπεσε στις 1 Οκτωβρίου", λέει ο Σουμλένι. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις.

Για τον εμπειρογνώμονα είναι σαφές: "Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Πληρώνει γι' αυτό το χρόνο με τις ζωές των υπηκόων του. Αν δεν επιβραδύνει την επίθεση της Ουκρανίας με χιλιάδες πτώματα, θα χάσει το νότιο πλευρό του. Ο Πούτιν στέλνει τους στρατευμένους στρατιώτες κατευθείαν στο θάνατο".

Ο ίδιος επισημαίνει πως "παρόλα αυτά, πολλοί Ρώσοι το αγνοούν αυτό. Χαίρονται ακόμη και για τη στράτευση. Η ρωσική προπαγάνδα είναι πολύ επιτυχημένη σε αυτούς τους ανθρώπους".

"Ο Πούτιν θα συνεχίσει να χρειάζεται κινητοποίηση"



Προφανώς, ο Πούτιν θέλει επίσης να μειώσει τις κοινωνικές εντάσεις στο εσωτερικό μέτωπο με το προσχηματικό τέλος της κινητοποίησης. Γιατί αυτό καταρρέει από τότε που κηρύχθηκε η κινητοποίηση στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, η Ρωσία χάνει περίπου 600 έως 800 στρατιώτες την ημέρα. Ο Σουμλένι εξηγεί ότι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς οι στρατιώτες στέλνονται στο μέτωπο χωρίς εκπαίδευση.

Το συμπέρασμά του έχει ως εξής: "Ο Πούτιν θα συνεχίσει να χρειάζεται κινητοποίηση. Η Ρωσία έχει χάσει πάνω από 70.000 στρατιώτες. Συγκριτικά, 10 χρόνια στο Αφγανιστάν κόστισαν στην πολύ μεγαλύτερη Σοβιετική Ένωση 15.000 στρατιώτες".

Φήμες για δεύτερη επίσημη κινητοποίηση



Τώρα τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης αναφέρουν ότι οι αρχές και οι εταιρείες πιθανώς προετοιμάζονται για ένα δεύτερο κύμα κινητοποιήσεων, πέραν της επερχόμενης ετήσιας επιστράτευσης, η οποία αναβλήθηκε κατά ένα μήνα. Οι κυβερνήτες της περιφέρειας Ροστόφ, Κουρσκ και Βορονέζ έχουν ήδη μιλήσει για ένα, λένε.

Όπως και να έχει, γράφει το ISW: είτε ο Πούτιν θα κινητοποιηθεί κρυφά είτε θα καλέσει ένα δεύτερο κύμα στρατολόγησης κάποια στιγμή τελικά, το πρόβλημα του Κρεμλίνου να βρει αρκετούς άνδρες για τον πόλεμο είναι σαφές.

Αυτό που είναι επίσης σαφές είναι ότι εκτός από την έλλειψη πολεμικής εμπειρίας, ο ρωσικός στρατός είναι επίσης ανεπαρκώς εξοπλισμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει έλλειψη ακόμη και σε υπνόσακους και ρούχα για το χειμώνα, και οι νεοσύλλεκτοι πρέπει να πληρώνουν για τα προστατευτικά γιλέκα τους από την τσέπη τους.

Οι Ρώσοι συνεχίζουν να υποχωρούν



Η ρωσική υποχώρηση συνεχίζεται, γράφει το ISW, τόσο στην περιοχή του Λουχάνσκ (Λίμαν, Σβάτοβο, Κρεμίνα) όσο και γύρω από τη μεγάλη πόλη Χερσώνα. Οι νεοσύλλεκτοι με την κακή τους εκπαίδευση μπορούν στην καλύτερη περίπτωση να βοηθήσουν στην επιβράδυνση των ουκρανικών επιθέσεων. Ούτε καν στη σκληρά μαχόμενη πόλη Μπαχμούτ, όπου η κατάσταση φαινόταν κατά καιρούς πιο ευνοϊκή για τους Ρώσους, δεν σημειώνουν μεγάλη πρόοδο.

Τα πλάνα δείχνουν τον ρωσικό στρατό να κάνει τα ίδια λάθη ξανά και ξανά, όπως να πολεμά εντελώς ασυντόνιστα και χωρίς καμία κάλυψη για το πεζικό του.