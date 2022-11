Ο Ερντογάν ανέφερε στον Στόλτενμπεργκ τις "επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:03

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στο Γραφείο Εργασίας που έχει στηθεί για τέτοιες περιπτώσεις στο παλάτι Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκειας 2,5 ωρών συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα, μεταξύ των οποίων ήταν φυσικά ο διάδρομος για τη μεταφορά σιτηρών από τα λιμάνια της Ουκρανίας στον Εύξεινο Πόντο και η διαδικασία ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη βορειοατλαντική συμμαχία.

Οι Ερντογάν και Στόλτενμπεργκ είχαν αρχικά τετ-α-τετ και στη συνέχεια προχώρησαν στη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών. Όπως αναφέρει η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της "στη δεξίωση παραβρέθηκαν επίσης η σύζυγος του Προέδρου Ερντογάν, Εμινέ Ερντογάν και η σύζυγος του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Ίνγκριντ Σούλερουντ".

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας "ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι ως αποτέλεσμα της διπλωματικής κίνησης που πραγματοποίησαν στο υψηλότερο επίπεδο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, ο διάδρομος σιτηρών άρχισε να λειτουργεί ξανά και δήλωσε ότι θα επικεντρωθούν στην παράταση της συμφωνίας το επόμενο διάστημα".

Ο Ερντογάν "τόνισε ότι είναι απαραίτητο να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστούν οι συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το συντομότερο δυνατό και να επιτευχθεί μια δίκαιη λύση. Κατά τη συνάντηση, στην οποία αναφέρθηκαν οι επιθετικές ενέργειες της Ελλάδας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι δεν είναι η Τουρκία που αύξησε την ένταση στην περιοχή και ότι θα ήταν ωφέλιμο για την Ελλάδα να ενεργήσει με κοινή λογική και να προχωρήσει σε διάλογο. Ο Πρόεδρος Ερντογάν σημείωσε ότι ο ρυθμός και ο χρόνος της διαδικασίας επικύρωσης του τριμερούς μνημονίου Τουρκίας-Σουηδίας-Φινλανδίας θα καθοριστεί από τα βήματα που θα λάβουν αυτές οι χώρες".

Όπως ανέφερε αρχικώς η τουρκική εφημερίδα Hürriyet και στη συνέχεια αναπαρήγαγε και η λαϊκιστική Milliyet, "το άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν το θέμα του εξοπλισμού των ελληνικών νησιών. Στη συνάντηση συζητήθηκαν και περιφερειακά θέματα".

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, σε tweet του ευχαρίστησε την Τουρκία για τον ρόλο της στην εκ νέου συμμετοχή της Ρωσίας στη συμφωνία για τα σιτηρά.

Great to be hosted by President @RTErdogan in Istanbul. I thanked the President for his vital role in securing the continuation of the #Ukraine grain deal. We also discussed finalising #Finland & #Sweden’s #NATO membership, which will make our Alliance stronger. pic.twitter.com/tScfY7oUSy