Times: Πατρούσεφ και Μπόρτνικοφ έπεισαν τον Πούτιν να αρχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάι Πατρούσεφ και ο αρχηγός της FSB Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ ήσαν οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της ένοπλης επέμβασης στην Ουκρανία και οι άνθρωποι οι οποίοι στην πραγματικότητα έπεισαν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αρχίσει τον πόλεμο, γράφει η βρετανική εφημερίδα The Times (Inside Putin’s bunker: how he kept the plan to invade Ukraine secret).

Η εφημερίδα δημοσιεύει αποσπάσματα από το υπό έκδοση βιβλίο του δημοσιογράφου Όουεν Μάθιους, το οποίο βασίζεται, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας, μεταξύ άλλων και σε συζητήσεις με Ρώσους παράγοντες που είναι γνώστες της ιστορίας για την προετοιμασία της εισβολής.

Όπως ισχυρίζεται ο συγγραφέας, Πατρούσεφ, Μπόρτνικοφ και άλλοι παράγοντες των σωμάτων ασφαλείας με παρόμοιες απόψεις ήταν πεπεισμένοι ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα "προληπτικό" πλήγμα στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαίο για την σωτηρία της Ρωσίας από την δήθεν αυξανόμενη στρατηγική απειλή εκ μέρους της Δύσης. Ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Βίκτορ Ζόλοτοφ σε συνομιλία που είχε με τον διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού Echo Moskvi, (που έχει ήδη κλείσει) Αλεξέι Βενεντίκτοφ είχε ισχυρισθεί ότι "η Ουκρανία δεν υπάρχει" και αποτελεί απλά έδαφος επί του οποίου περνούν "τα σύνορα μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας".

Μεταξύ αυτών που προετοίμαζαν την εισβολή, εκτός από τον Πατρούσεφ και τον Μπόρτνικοφ και τον ίδιο τον Πούτιν, αναφέρεται και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού. Ωστόσο , ο ίδιος ο Σοϊγκού, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρονται στο βιβλίο, δεν έπαιζε τον ρόλο του ιδεολόγου, αλλά του εκτελεστή, χωρίς ποτέ να δείξει ότι αμφιταλαντεύεται. Ωστόσο, ως η πιο σημαντική προσωπικότητα στον περίγυρο του Πούτιν αναφέρεται ο Πάτρουσεφ.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε στην απομόνωση του Ρώσου προέδρου μετά την έναρξη της πανδημίας της Covid-19 και ο κύκλος των ατόμων τους οποίους συμβουλευόταν ο Πούτιν, ο οποίος μειώθηκε σημαντικά, ενώ ο αριθμός των ατόμων που πίστευαν ότι είναι αναγκαίο να τεθεί υπό έλεγχο η Ουκρανία με στόχο να πολεμήσουν τη Δύση άρχισε να γίνεται πλειοψηφία στον κύκλο αυτό. Ως ένα από τα άτομα αυτά αναφέρεται και ο επιχειρηματίας Γιούρι Κοβαλτσούκ.

Η κατ’ αρχήν απόφαση για τον πόλεμο ελήφθη, όπως ισχυρίζεται ο συγγραφέας, στα τέλη του καλοκαιριού του 2021. Ωστόσο, ενώπιον του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, είχε τεθεί το καθήκον να προσπαθήσει να επιτύχει από την Δύση μεγάλες υποχωρήσεις, για να αποφευχθεί ο πόλεμος. Ο ίδιος ο Λαβρόφ, γράφει ο συγγραφέας, ήθελε να επιτύχει την ειρηνική έκβαση της αντιπαράθεσης και ήταν πεπεισμένος ότι και ο Πούτιν ήθελε το ίδιο. Οι αξιώσεις που πρόβαλε η Ρωσία για τις λεγόμενες εγγυήσεις ασφαλείας, τις οποίες είχε διατυπώσει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών τον Δεκέμβριο του 2021, δεν ήταν αποδεκτές από την Δύση. Μάλιστα, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Times, δυτικοί διπλωμάτες μεταξύ των οποίων και Βρετανοί, ερμήνευαν λανθασμένα αυτές τις αξιώσεις, καθώς θεωρούσαν ότι η Ρωσία θέλει να διεξάγει συνομιλίες και να πείσει την Δύση ότι είναι αναγκαίο να κάνει κάποιου είδους υποχωρήσεις στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού, την στιγμή που στην πραγματικότητα γίνονταν λόγος για ένα τελεσίγραφο.

Όπως γράφουν οι The Times η πλειοψηφία των εκπροσώπων της ρωσικής ελίτ, ακόμη και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δεν γνώριζαν για την απόφαση του Πούτιν να αρχίσει τον πόλεμο έως και την 21η Φεβρουαρίου. Αναφέρεται επίσης ότι ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, μετά την έναρξη του πολέμου σε ιδιωτική συζήτηση τόνισε ότι στην πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας (μεταξύ των οποίων ήταν και ο Λαβρόφ) είπαν ότι η επικείμενη επίθεση στο Κίεβο θα γίνει μετά την συνεδρίαση αυτού του οργάνου (του Συμβουλίου Ασφαλείας) στην οποία θα συζητούνταν η αναγνώριση των λεγόμενων "Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ"

Στην ίδια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 21 Φεβρουαρίου- η εφημερίδα The Times-επικαλείται και πάλι τον Πεσκόφ- στα μέλη του είπαν ότι η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά. Στην πραγματικότητα η συνεδρίαση μεταδόθηκε βιντεοσκοπημένη.

Το διάγγελμα του Πούτιν για την έναρξη της λεγόμενη ‘ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, μαγνητοσκοπήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου. Την επόμενη τα ξημερώματα, άρχισε η ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Οι εκπρόσωποι της ρωσικής κυβέρνησης προς το παρόν δεν έχουν σχολιάσει το δημοσίευμα των Times.

Πηγή: ΑΜΠΕ