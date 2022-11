Τέλος συναγερμού για τον κινεζικό πύραυλο - Στον Ειρηνικό κατέπεσαν τα συντρίμμια

Λήξη συναγερμού για τον κινεζικό πύραυλο Long March 5B που κατευθυνόταν ανεξέλεγκτος προς στη Γη, καθώς τελικά τα συντρίμμια του κατέπεσαν στον Ειρηνικό.

Νωρίτερα σήμερα η υπηρεσία επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος της ΕΕ είχε εκτιμήσει ότι τα συντρίμμια πιθανότατα θα επανεισέλθουν στην ατμόσφαιρα της Γης και πιθανότατα θα προσγειωθούν στη θάλασσα, αλλά προειδοποίησε επίσης ότι η βόρεια Ισπανία και η Πορτογαλία και η νότια Ιταλία βρίσκονται επίσης εντός της πιθανής τροχιάς του πυραύλου.

Based on our analysis and external information, #EUSST confirms the decay of CZ-5B. Thank you for following our updates.



