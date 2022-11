Η Lenovo κατέγραψε το 10ο συνεχόμενο τρίμηνο βελτιωμένης κερδοφορίας (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:22

Ο Όμιλος Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου για τον Όμιλο, με την κερδοφορία να βελτιώνεται από έτος σε έτος για 10ο συνεχόμενο τρίμηνο.

Τα καθαρά κέρδη δεύτερου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση στα 541 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν στα 17,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση σε σταθερό νόμισμα.

Όλες οι κύριες επιχειρησιακές μονάδες του Ομίλου κατέγραψαν θετικά λειτουργικά κέρδη, σημειώνοντας περαιτέρω πρόοδο προς τον στόχο του Ομίλου για διπλασιασμό της κερδοφορίας του μεσοπρόθεσμα. Επιπλέον, η επένδυση σε διαφορετικούς τομείς που αποτελούν κινητήρες ανάπτυξης του Ομίλου, συνέχισαν να αποδίδουν ισχυρές επιδόσεις τόσο στον τομέα solutions and services, όσο και στον τομέα infrastructure, σημειώνοντας υψηλή διψήφια ανάπτυξη από έτος σε έτος. Τα αποτελέσματα σε πωλήσεις εκτός Η/Υ αποτελούν πλέον περισσότερο από το 37% των συνολικών εσόδων του ομίλου. Το υγιές ταμειακό ισοζύγιο του Ομίλου σημαίνει ότι παραμένει προσηλωμένος στον διπλασιασμό των επενδύσεων στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) μεσοπρόθεσμα, έχοντας αυξήσει τις δαπάνες Ε&Α κατά 15% σε ετήσια βάση στο τρέχων τρίμηνο.

Ενώ οι τρέχουσες εξωγενείς προκλήσεις εξακολουθούν να υφίστανται, η Lenovo παραμένει ευέλικτη και επικεντρωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της και στη διασφάλιση της συνεχούς κερδοφορίας της, εξισορροπώντας εκ νέου τους πόρους, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα έξοδα. Η Lenovo προβλέπει τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες που χτίζονται στα θεμέλια του Νέου IT – που βασίζεται στα: client, edge, cloud, network, και intelligence – καθώς η παγκόσμια τάση της ψηφιοποίησης και του ευφυούς μετασχηματισμού επιταχύνονται. Τα αποτελέσματα του περασμένου τριμήνου, καθώς και τα τελευταία τρία χρόνια, έδειξαν ότι ο συνδυασμός της στρατηγικής, η άριστη εκτέλεση και οι εξαιρετικoί χειρισμοί της Lenovo, της επιτρέπουν να ξεπεράσει τον υπόλοιπο κλάδο. Το δεδομένο αυτό, σε συνδυασμό με το υψηλής ποιότητας και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τη μοναδική υβριδική αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού, το τοπικό/παγκόσμιο αποτύπωμα, καθώς και την υγιή ρευστότητά της, θα συμβάλουν στη δημιουργία περαιτέρω ευκαιριών για βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση της κερδοφορίας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - Yuanqing Yang, δήλωσε:

"Η Lenovo πέτυχε για άλλη μια φορά σταθερά αποτελέσματα, σε μια δύσκολη παγκόσμια αγορά, επιτυγχάνοντας ετήσια βελτίωση της κερδοφορίας για δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο και αυξάνοντας τα έσοδα κατά σχεδόν 3% (σε σταθερό νόμισμα), από έτος σε έτος. Τα αποτελέσματα σε πωλήσεις εκτός Η/Υ κερδίζουν συνεχώς έδαφος και πλέον αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 37% των εσόδων μας. Τόσο τα solutions & services, όσο και το infrastructure σημείωσαν υψηλή διψήφια αύξηση εσόδων, από έτος σε έτος", δήλωσε ο Yuanqing Yang, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo. "Για τη Lenovo, τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι η προνοητικότητα στη στρατηγική, η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και η συνεπής επένδυση σε διαφορετικούς τομείς που αντιπροσωπεύουν κινητήρες ανάπτυξης για την εταιρεία, μας έχουν προετοιμάσει καλά για τις δύσκολες στιγμές. Είτε σημειώνουμε ανάπτυξη στις παραδοσιακές μας αγορές είτε όχι, η Lenovo τηρεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της και ξεπερνά τις προσδοκίες της αγοράς".

Solutions and Services Group (SSG): συνεχιζόμενη δυναμική, η όποια παρέχει ισχυρή ανάπτυξη και υψηλότερη κερδοφορία για τον Όμιλο

Η Ευκαιρία:

Η αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων αγορά υπηρεσιών πληροφορικής συνεχίζει να αναπτύσσεται σταθερά, με την ταχύτερη ανάπτυξη να αναμένεται να σημειωθεί στο DaaS (Device as a Service), στα Managed Services για data center, καθώς και στο Cloud and Edge Environment, έως το 2025. Ενώ ταυτόχρονα η αγορά για vertical solutions and services αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης εκπαίδευσης, του έξυπνου λιανικού εμπορίου, της έξυπνης πόλης και τον έξυπνο τομέα κατασκευών.

Απόδοση Q2 FY22/23:

Το τελευταίο τρίμηνο, τα έσοδα της SSG αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, βελτιώνοντας περαιτέρω το λειτουργικό της περιθώριο στο 21,4%.

Όλοι οι τομείς παρουσίασαν για άλλη μία φόρα υψηλή κερδοφορία και ισχυρή ανάπτυξη.

Για πρώτη φορά, τα έσοδα από solutions & services που δεν περιλαμβάνουν hardware, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των εργασιών της SSG.

Βιώσιμη ανάπτυξη:

Η επιχειρηματική μονάδα του SSG συνεχίζει να κατασκευάζει ολοκληρωμένες οριζόντιες λύσεις για κάθετες βιομηχανίες, όπως για παράδειγμα τη λύση Digital Store που είναι ενσωματωμένη στον Lenovo AI Edge Server και τροφοδοτεί πλέον μία από της μεγαλύτερες εταιρείες λιανικού εμπορίου τροφίμων στον κόσμο, μειώνοντας πάνω από το 75% των σφαλμάτων στα αυτόματα ταμεία, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου προσφορών βιωσιμότητας του SSG συνεχίζεται, με τις υπηρεσίες αντιστάθμισης CO2 να επεκτείνονται σε περισσότερα προϊόντα.

Η νέα υπηρεσία Lenovo PCCW Solutions, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2022, σημείωσε αρχική επιτυχία, καθώς κοιτάζει μπροστά σε μελλοντικές ευκαιρίες.

Infrastructure Solutions Group (ISG): η σημαντική αυτή χρονιά συνεχίζεται με ρεκόρ έσοδα και κερδοφορία

Η Ευκαιρία:

Μέχρι το 2025, μόνο η αγορά των server αναμένεται να φτάσει τα 134 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, η αγορά υποδομών edge θα αυξηθεί κατά 21% CAGR για να φτάσει τα 47 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ παράλληλα, η αγορά storage θα ξεπεράσει τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Απόδοση Q2 FY22/23:

Ρεκόρ εσόδων που ανήλθαν σε 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 33% σε ετήσια βάση, με τα λειτουργικά κέρδη να φτάνουν στο ιστορικό υψηλό των 36 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, σημειώνοντας το 4ο συνεχόμενο τρίμηνο κερδοφορίας.

Τα τμήματα παροχής υπηρεσιών Cloud και Enterprise/SMB ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς.

Τα έσοδα από το Edge Computing σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, ενώ τα έσοδα από το Storage υπερδιπλασιάστηκαν από έτος σε έτος, σημειώνοντας και τα δύο νέα ρεκόρ.

Βιώσιμη ανάπτυξη:

Η επιχειρηματική μονάδα του ISG συνεχίζει να ενισχύει το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υποδομών της και να επενδύει στην καινοτομία, ιδιαίτερα στο Edge και τα Services.

Η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα ενισχύθηκε περαιτέρω, καθώς η παραγωγή αυξήθηκε σε νέα εργοστάσια στην Κίνα, την Ουγγαρία και το Μεξικό.

Η ISG παραμένει επικεντρωμένη στο να είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και τελικά ο μεγαλύτερος πάροχος end-to-end λύσεων υποδομής στον κόσμο, διατηρώντας παράλληλα ένα βιώσιμο, κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο.

Intelligent Devices Group (IDG): διατήρησε ισχυρή κερδοφορία, ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό

H Ευκαιρία:

Ενώ το μέγεθος της αγοράς των Η/Υ και των tablet μειώθηκε προσωρινά λόγω του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, μακροπρόθεσμα αναμένεται να παραμείνει υψηλότερο από τα προ πανδημίας επίπεδα. Παράλληλα με τους υπολογιστές, η αγορά scenario-based solutions θα συνεχίσει να αναπτύσσεται καθώς η Lenovo επεκτείνεται από έξυπνες συσκευές σε έξυπνους χώρους.

Απόδοση Q2 FY22/23:

Η επιχειρηματική μονάδα του IDG διατήρησε την κορυφαία κερδοφορία του κλάδου που ανήλθε σε 7,4%, αποτέλεσμα της λειτουργικής αριστείας και της συνέπειας σε επενδύσεις στην καινοτομία, ιδιαίτερα στους τομείς των premium, υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων.

Η επιχειρηματική μονάδα του IDG ξεπέρασε τους βασικούς ανταγωνιστές της και ενίσχυσε την παγκόσμια θέση της ως η #1 εταιρεία υπολογιστών στον κόσμο. Τώρα είναι το #1 στα τέσσερα από τα πέντε γεωγραφικά μέρη στα οποία δραστηριοποιείται, διευρύνοντας τη διαφορά με τους βασικούς ανταγωνιστές της, ενώ παράλληλα παραμένει σαφώς το αδιαμφισβήτητο #1 στο commercial segment, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 65% του συνδυασμού εσόδων από PC της Lenovo.

Τα smartphone πέτυχαν το δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο κερδοφορίας, καθώς η επιχειρηματική μονάδα συνεχίζει να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με καινοτόμα, νέα προϊόντα. Ταυτόχρονα, υπερασπίστηκε τις ισχυρές θέσεις της στην αγορά ( #2 και #3 στη Λατινική Αμερική και τη Βόρεια Αμερική αντίστοιχα), ενώ παράλληλα κατέγραψε υπερανάπτυξη σε αγορές επέκτασης.

• Οι λύσεις scenario-based solutions της Lenovo συνέχισαν να επιδεικνύουν δυνατότητες ανάπτυξης, με το Smart Collaboration να συνεχίζει να αναπτύσσεται με υψηλό διψήφιο αριθμό, από έτος σε έτος. Τέλος, τα έσοδα από Gaming scenario σημείωσαν νέο ρεκόρ.

Βιώσιμη ανάπτυξη:

Η επιχειρηματική μονάδα του IDG συνεχίζει να εστιάζει στην καινοτομία για να ηγηθεί της μετάβασης από τις έξυπνες συσκευές στους έξυπνους χώρους.

Ο Όμιλος είναι πεπεισμένος ότι η επιτυχία στην αγορά των υπολογιστών μπορεί να επαναληφθεί σε τομείς πέρα από τους υπολογιστές και να κερδίσει σε περισσότερες αγορές, ιδιαίτερα στον τομέα των smartphone.

Επενδύσεις για το μέλλον

Στο Tech World 22 - την ετήσια παγκόσμια εκδήλωση καινοτομίας της, η Lenovo μοιράστηκε το όραμά της για την εξέλιξη της συνεργατικότητας μεταξύ χρηστών, χώρων και συσκευών που θα ξεκλειδώσει απεριόριστες δυνατότητες, τόσο σε εφαρμογές του πραγματικού κόσμου, όσο και στο Metaverse. Η Lenovo αποκάλυψε νέα concept, λύσεις και αναδυόμενες καινοτομίες που θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, μαθαίνουμε και συμμετέχουμε στον ψηφιακό κόσμο. Αποκάλυψε επίσης τα ευρήματα μιας παγκόσμιας έρευνας στην όποια συμμετείχαν CTO, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η παραδοσιακή τεχνολογία πληροφορικής θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε μια αρχιτεκτονική "New IT", όπου οι συσκευές, το edge computing, το cloud computing, το δίκτυο και το A.I. θα συνεργάζονται για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, ενώ παράλληλα θα παρέχουν λύσεις που θα οδηγήσουν περαιτέρω την παγκόσμια ψηφιοποίηση, σε όλους τους κλάδους.

Environmental, Social, Governance - Η Lenovo δημοσίευσε πρόσφατα την ετήσια έκθεσή της για ESG που περιγράφει την πρόοδό της έως σήμερα, αλλά και τις φιλοδοξίες και τους στόχους της για τα επόμενα χρόνια. Στο Tech World ’22, η Lenovo μοιράστηκε περαιτέρω το όραμά της για καθαρές μηδενικές εκπομπές και το πρώτο της βήμα προς αυτό το όραμα με βραχυπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών το 2030. Η Lenovo ευθυγραμμίζει τους στόχους της για τη μείωση των εκπομπών με την πρωτοβουλία Science Based Targets τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα για να συμβάλει στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Η εξωτερική επικύρωση συνεχίζεται καθώς το πρώτο πράσινο ομόλογο της Lenovo που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο συμπεριλήφθηκε στο Bloomberg MSCI Green Bond Index, ένα από τα πιο σημαντικά παγκόσμια σημεία αναφοράς για τα θεσμικά κεφάλαια ESG. Η Lenovo έλαβε επίσης κορυφαία βαθμολογία AA+ στον Hang Seng Corporate Sustainability Index του 2022, λαμβάνοντας την καλύτερη βαθμολογία στον κλάδο της πληροφορικής για 2η συνεχή χρονιά.

Καινοτομία - Τον Σεπτέμβριο η Lenovo κατατάχθηκε ως μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο στον ετήσιο δείκτη του Boston Consulting Group, καταλαμβάνοντας την 24η θέση. Στο Tech World ’22, ο Όμιλος παρουσίασε μια σειρά από νέα, καινοτόμα fοrm factors και concepts, που συμπεριλάμβαναν συσκευές smartphone και υπολογιστή με rollable οθόνες και την καθηλωτική τεχνολογία "Cyber Spaces". Τόνισε επίσης τις καινοτομίες που θα τη βοηθήσουν να πραγματοποιήσει το όραμά της για το net-zero, καθώς όλα όσα υλοποιεί η εταιρεία κατά την κατασκευή των προιόντων της στοχεύουν στην μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.