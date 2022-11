Εταιρεία Πετρελαίου Λιβύης: Εξετάζουμε πιθανό αγωγό φυσικού αερίου με Ελλάδα

Ο επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (NOC), Φαρχάτ Μπενγκντάρα δήλωσε την Τρίτη ότι η παραγωγή πετρελαίου έχει αυξηθεί σε 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) από 600.000 bpd πριν από τρεις μήνες και ότι η NOC δεν αναμένει καμία διακοπή στην παραγωγή. Η παραγωγή πετρελαίου έχει πληγεί επανειλημμένα στη Λιβύη - μέλος του ΟΠΕΚ - από ομάδες που αποκλείουν εγκαταστάσεις, μερικές φορές για να απαιτήσουν υλικά οφέλη αλλά και ως τακτική για την επίτευξη ευρύτερων πολιτικών σκοπών.

Μιλώντας στο CNBC Arabiya, ο Μπενγκντάρα αποκάλυψε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας δύο νέων αγωγών φυσικού αερίου· ο ένας θα κατευθύνεται προς την Ελλάδα και ο άλλος προς την αιγυπτιακή πόλη Νταμιέτα. Συμπλήρωσε δε ότι οι εν λόγω αγωγοί θα λειτουργούν παράλληλα με τον ήδη υπάρχοντα αγωγό προς Ιταλία, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Λιβύη να ζητήσει να ενταχθεί στο Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF), στο οποίο συμμετέχουν οι χώρες της περιοχής εκτός της Τουρκίας, με τις Αίγυπτο, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Παλαιστίνη να αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη.

Libya's National Oil Corporation is examining a project proposal of creating two gas pipelines to connect with #Greece and the Egyptian city of #Damietta, NOC chief Farhat Bengdara tells CNBC Arabia



The #Libya Update pic.twitter.com/JM9LoJ3B6i