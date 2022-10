Μπάιντεν: Αυστηρό μήνυμα στις εταιρείες ενέργειας - βοηθήστε τους Αμερικανούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν κάλεσε τη Δευτέρα τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου να χρησιμοποιήσουν τα κέρδη ρεκόρ τους για να μειώσουν το κόστος ζωής για τους Αμερικανούς και να αυξήσουν την παραγωγή τους ή στην αντίθετη περίπτωση να πληρώσουν έναν υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, όπως μεταδίδουν ξένα πρακτορεία.

Σε δηλώσεις του στο Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν επέκρινε τους πετρελαϊκούς κολοσσούς που συγκεντρώνουν υπέρογκα κέρδη την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί αναγκάζονται να πληρώνουν ένα σεβαστό ποσό για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους.

Η βιομηχανία πετρελαίου "δεν έχει εκπληρώσει τη δέσμευσή της να επενδύσει στην Αμερική και να στηρίξει τον αμερικανικό λαό", είπε. Δεν προχωρούν σε μια "δίκαιη επιστροφή", αλλά αποκομίζουν "τόσο υψηλά κέρδη που είναι δύσκολο να τα πιστέψει κανείς", είπε ο Μπάιντεν.

"Τα κέρδη τους είναι το έκτακτο αποτέλεσμα μιας πολεμικής σύγκρουσης που καταστρέφει την Ουκρανία και έχουν την ευθύνη να δράσουν", πρόσθεσε.

"Νομίζω ότι είναι εξωφρενικό", είπε. Εάν περνούσαν αυτά τα κέρδη στους καταναλωτές, οι τιμές της βενζίνης θα μειωνόταν περίπου 50 cents".

"Εάν δεν το κάνουν, θα πληρώσουν υψηλότερο φόρο στα υπερκέρδη τους και θα αντιμετωπίσουν άλλους περιορισμούς", προειδοποίησε. "Είναι καιρός αυτές οι εταιρείες να σταματήσουν να κερδοσκοπούν εν μέσω του πολέμου".

Ο Μπάιντεν είπε ότι οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πρέπει να επενδύσουν τα κέρδη τους στη μείωση του κόστους για τους Αμερικανούς και στην αύξηση της παραγωγής. Ανέφερε ακόμα ότι εάν δεν το κάνουν, θα προτρέψει το Κογκρέσο να εξετάσει το ενδεχόμενο να απαιτήσει από τις εταιρείες να πληρώσουν φορολογικές κυρώσεις και να αντιμετωπίσουν άλλους περιορισμούς.

Τις προηγούμενες ημέρες, παγκόσμιοι ενεργειακοί κολοσσοί όπως η Exxon Mobil Corp και η Chevron Corp ανακοίνωσαν τεράστια τριμηνιαία κέρδη, αντλώντας ώθηση από το ράλι των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου που έχει πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο άλμα του πληθωρισμού.

Ειδικοί στον τομέα της ενέργειας εκτιμούν πάντως ότι η ψήφιση ενός νόμου που θα φορολογεί τις εταιρείες του κλάδου της ενέργειας στα υπερβολικά τους κέρδη θα είναι πιθανότατα δύσκολο να περάσει στο Κογκρέσο, ανεξάρτητα αν τον έλεγχο θα τον έχουν οι Δημοκρατικοί ή οι Ρεπουμπλικάνοι.

The oil industry has a choice.



Either invest in America by lowering prices for consumers at the pump and increasing production and refining capacity.



Or pay a higher tax on your excessive profits and face other restrictions.