"Καμπανάκι" από ILO για συνέπειες στην παγκόσμια αγορά εργασίας από τον πολέμο στην Ουκρανία

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Η ανεργία και η ανισότητα φαίνεται ότι θα αυξηθούν, επειδή οι πολλαπλές και αλληλοεπικαλυπτόμενες οικονομικές και πολιτικές κρίσεις απειλούν την ανάκαμψη της αγοράς εργασίας παγκοσμίως, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Παρατηρητηρίου του ILO (Διεθνής Οργανισμός Εργασίας) για τον κόσμο της εργασίας.

Οι προοπτικές για τις παγκόσμιες αγορές εργασίας έχουν επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες και με βάση τις τρέχουσες τάσεις οι κενές θέσεις εργασίας θα μειωθούν και η παγκόσμια αύξηση της απασχόλησης θα επιδεινωθεί σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΙLO.

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός προκαλεί πτώση των πραγματικών μισθών σε πολλές χώρες. Αυτό έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές μειώσεις του εισοδήματος κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, η οποία σε πολλές χώρες επηρέασε περισσότερο τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος.

Η έκθεση του ILO, Monitor on the World of Work (10η έκδοση), διαπιστώνει ότι η επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας επηρεάζει τόσο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης όσο και την ποιότητα των θέσεων εργασίας, επισημαίνοντας ότι "υπάρχουν ήδη στοιχεία που υποδηλώνουν μια απότομη επιβράδυνση της αγοράς εργασίας". Οι ανισότητες στην αγορά εργασίας είναι πιθανό να αυξηθούν, συμβάλλοντας στη συνέχιση της απόκλισης μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών.

Σύμφωνα με την έκθεση, "μια σειρά από πολλαπλές και αλληλοεπικαλυπτόμενες κρίσεις, που επιδεινώθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις, έχουν υλοποιηθεί το 2022 και επηρεάζουν βαθιά τον κόσμο της εργασίας". Οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές μέσω του πληθωρισμού των τροφίμων και της ενέργειας, της μείωσης των πραγματικών μισθών, της αυξανόμενης ανισότητας, της συρρίκνωσης των επιλογών πολιτικής και της αύξησης του χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της συνολικής ζήτησης θα μειώσει επίσης τη ζήτηση για εργαζομένους, καθώς η αβεβαιότητα και η επιδείνωση των προσδοκιών επηρεάζουν τις προσλήψεις.

"Η αντιμετώπιση αυτής της βαθιά ανησυχητικής παγκόσμιας κατάστασης της απασχόλησης και η αποτροπή μιας σημαντικής παγκόσμιας ύφεσης της αγοράς εργασίας θα απαιτήσει ολοκληρωμένες, ολοκληρωμένες και ισορροπημένες πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ILO, Gilbert F. Houngbo. "Χρειαζόμαστε την εφαρμογή μιας ευρείας δέσμης εργαλείων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων στις τιμές των δημόσιων αγαθών, την αναδιοργάνωση των έκτακτων κερδών, την ενίσχυση της ασφάλειας του εισοδήματος μέσω της κοινωνικής προστασίας, την αύξηση της εισοδηματικής στήριξης και στοχευμένα μέτρα για την παροχή βοήθειας στους πιο ευάλωτους ανθρώπους και επιχειρήσεις".

Ουκρανία



Εκτός από το τρομερό ανθρωπιστικό κόστος, ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε δραματικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και την αγορά εργασίας της χώρας. O ΙLO εκτιμά ότι η απασχόληση το 2022 θα είναι κατά 15,5% (2,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας) χαμηλότερη από το επίπεδο του 2021, πριν από τη σύγκρουση. Η πρόβλεψη αυτή δεν είναι τόσο χαμηλή όσο η εκτίμηση του ILO τον Απρίλιο του 2022, αμέσως μετά την έναρξη της σύγκρουσης, ότι θα χαθούν 4,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας . Η θετική μεταβολή είναι συνέπεια της μείωσης του αριθμού των περιοχών της Ουκρανίας υπό κατοχή ή με ενεργές εχθροπραξίες. Ωστόσο, αυτή η μερική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας είναι μέτρια και εξαιρετικά εύθραυστη, αναφέρει η έκθεση.

Ο μεγάλος αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων που αναζητούν εργασία στην Ουκρανία και αλλού προσθέτει στις προκλήσεις και είναι πιθανό να δημιουργήσει καθοδικές πιέσεις στους μισθούς, προειδοποιεί η έκθεση.

Η έκθεση εκτιμά ότι το 10,4% του συνολικού προπολεμικού εργατικού δυναμικού της χώρας είναι τώρα πρόσφυγες σε άλλες χώρες. Αυτή η ομάδα των 1,6 εκατομμυρίων είναι στη συντριπτική της πλειοψηφία γυναίκες, ενώ πολλοί από αυτούς εργάζονταν προηγουμένως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Μια πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι, μέχρι στιγμής, το 28% των ουκρανών προσφύγων που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν βρει μισθωτή ή αυτοαπασχόληση στις χώρες υποδοχής τους.

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης γίνονται αισθητές στις αγορές εργασίας των γειτονικών χωρών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτική αποσταθεροποίηση και αποσταθεροποίηση της αγοράς εργασίας στις χώρες αυτές. Πιο μακριά, στην Κεντρική Ασία και σε παγκόσμιο επίπεδο, αντανακλώνται σε υψηλότερες και πιο ασταθείς τιμές και σε αυξημένη επισιτιστική ανασφάλεια και φτώχεια.



Αντιμετώπιση πολλαπλών κρίσεων



Η έκθεση καλεί να χρησιμοποιηθεί ο κοινωνικός διάλογος για τη δημιουργία των αναγκαίων πολιτικών για την αντιμετώπιση της ύφεσης στην αγορά εργασίας. Αυτές δεν θα πρέπει να αντιδρούν μόνο στον πληθωρισμό, αλλά να εστιάζουν στις ευρύτερες επιπτώσεις στην απασχόληση, τις επιχειρήσεις και τη φτώχεια. Η έκθεση προειδοποιεί για την υπερβολική σύσφιξη της πολιτικής, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει "αδικαιολόγητη ζημία στις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα τόσο στις προηγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες".

"Χρειαζόμαστε μια ισχυρή δέσμευση σε πρωτοβουλίες όπως ο Παγκόσμιος Επιταχυντής του ΟΗΕ για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία , ο οποίος θα βοηθήσει τις χώρες να δημιουργήσουν 400 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και να επεκτείνουν την κοινωνική προστασία στα τέσσερα δισεκατομμύρια άτομα που είναι σήμερα απροστάτευτα. Και ένας γρήγορος τερματισμός της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως ζητείται στα ψηφίσματα του διοικητικού οργάνου τoυ ILO, θα συνέβαλε περαιτέρω στη βελτίωση της παγκόσμιας κατάστασης της απασχόλησης".

Στις αρχές του 2022 ο αριθμός των ωρών εργασίας παγκοσμίως ανακάμπτει έντονα, ιδίως στα επαγγέλματα με υψηλότερη εξειδίκευση και μεταξύ των γυναικών. Ωστόσο, αυτό οφειλόταν στην αύξηση των άτυπων θέσεων εργασίας, θέτοντας σε κίνδυνο την 15ετή τάση προς την επισημοποίηση. Η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους και το τρίτο τρίμηνο του 2022 οι εκτιμήσεις του ILO είναι ότι το επίπεδο των ωρών εργασίας ήταν 1,5% κάτω από τα προ της πανδημίας επίπεδα, που ισοδυναμεί με έλλειμμα 40 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.