Ο Κονσταντίν Κοσάτσεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσίας (Άνω Βουλή), δήλωσε ότι η Μόσχα "είναι έτοιμη να αντικαταστήσει πλήρως τα ουκρανικά σιτηρά στην παγκόσμια αγορά" μετά την αποχώρηση από την πρωτοβουλία για τις εξαγωγές σιτηρών από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με δηλώσεις της Ρωσίας, πάρθηκε λόγω επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον των ναυτικών της σκαφών στην προσαρτημένη Κριμαία.

Παράλληλα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον επέπληξε τις ΗΠΑ για ψευδείς, όπως είπε, ισχυρισμούς σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να αναστείλει τη συμμετοχή της σε μια συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ.

"Η αντίδραση της Ουάσιγκτον στην τρομοκρατική επίθεση στο λιμάνι της Σεβαστούπολης είναι πραγματικά εξοργιστική", δήλωσε ο πρέσβης Ανατόλι Αντόνοφ στο Telegram. "Δεν είδαμε κανένα σημάδι καταδίκης των απερίσκεπτων ενεργειών του καθεστώτος του Κιέβου".

"Όλες οι ενδείξεις ότι οι Βρετανοί στρατιωτικοί ειδικοί συμμετείχαν στην οργάνωση του μαζικού χτυπήματος με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δεν λαμβάνονται υπόψη", δήλωσε ο Αντόνοφ.

Η Βρετανία έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ως ψευδείς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατήγγειλε την κίνηση της Ρωσίας για τη συμφωνία για τα σιτηρά ως "καθαρά εξωφρενική".

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ρωσία προχωρά σε "δημόσιες σχέσεις πείνας" προσφέροντας σιτηρά που "πιθανότατα έχουν κλαπεί από την Ουκρανία", ενώ κλείνει τον διάδρομο εξαγωγής ασφαλών μεταφορών.

"Η Ρωσία μπλοκάρει 2 εκατομμύρια (!) τόνους σιτηρών για την Αλγερία, την Υεμένη, το Βιετνάμ, το Μπαγκλαντές και άλλους αυτή τη στιγμή", ανέφερε ο Ντιμίτρο Κουλέμπα στο Twitter.

Russia’s hunger PR. Moscow promises free 500 thousand tons of grain (most likely stolen from Ukraine) to other countries over the next 4 months. But by ruining the grain corridor Russia blocks 2 million (!) tons of grain for Algeria, Yemen, Vietnam, Bangladesh & others RIGHT NOW.