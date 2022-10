Η Ρωσία χρησιμοποιεί φωτογραφία του 2010 από τη Σλοβενία για να πείσει ότι η Ουκρανία κατασκευάζει “βρόμικη βόμβα”

Η Ρωσία χρησιμοποίησε μια φωτογραφία που χρονολογείται από το 2010 και προέρχεται από τη Σλοβενία για να στηρίξει, μέσω του Twitter, τους ισχυρισμούς της περί κατασκευής "βρόμικης βόμβας" στην Ουκρανία, ανέφερε σήμερα η σλοβενική κυβέρνηση.

Η χρήση της φωτογραφίας αυτής έγινε "εν αγνοία των αρχών" της Σλοβενίας, ανέφερε ο Ντράγκαν Μπαρμπουτόφσκι, σύμβουλος του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ.

Νωρίτερα, η σλοβενική κυβέρνηση έκανε μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter, στα αγγλικά, για να καταγγείλει το γεγονός ότι η φωτογραφία που χρησιμοποίησε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προέρχεται από τη Σλοβενική Υπηρεσία Ραδιενεργών Αποβλήτων (ARAO).

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR