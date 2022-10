Τα ρωσικά στρατεύματα στη Λευκορωσία δημιουργούν κλίμα ανησυχίας - Τι επιλογές έχει ο Λουκασένκο;

Η προειδοποίηση της Ουκρανίας προς τη Λευκορωσία είναι ωμή.

"Η ηγεσία σας σχεδιάζει να παρασύρει τον λαό της Λευκορωσίας σε έναν βρώμικο πόλεμο, να τον οδηγήσει στον θάνατο", αναφέρεται στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ουκρανικός στρατός. "Αν ο στρατός της Λευκορωσίας υποστηρίξει τη ρωσική επιθετικότητα, θα απαντήσουμε με ολόκληρο το οπλοστάσιο μας", προστίθεται, σύμφωνα με το BBC.

Η προειδοποίηση έρχεται την ώρα που η Ρωσία στέλνει χιλιάδες στρατιώτες στη Λευκορωσία, προκαλώντας φόβους ότι οι δύο χώρες ενδέχεται να σχεδιάζουν μια κοινή εισβολή στα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολιτικά επικίνδυνο για τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις ήδη δυσκολεύονται να κρατήσουν τις θέσεις τους γύρω από τη νότια πόλη Χερσώνα και στο Ντονμπάς στα ανατολικά.

Αλλά η προοπτική αυτή και μόνο αποτελεί έναν αντιπερισπασμό και μια ανησυχία για το Κίεβο, καθώς το Μινσκ δέχεται πιέσεις από τη Μόσχα να ενισχύσει την υποστήριξή του.

"Νομίζω ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν θέλει πραγματικά οι Λευκορώσοι να εισβάλουν στην Ουκρανία, ώστε ο Λουκασένκο να αιματοκυλιστεί και αυτός και να πρέπει να πάει μέχρι το τέλος μαζί του", εξηγεί ο Βαλέρι Σακχατσούκ , πρώην διοικητής μιας επίλεκτης μονάδας αλεξιπτωτιστών.

Τώρα στη Βαρσοβία, είναι ο υπουργός Άμυνας σε ένα μεταβατικό υπουργικό συμβούλιο της εξόριστης αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας.

Η αναστάτωση προκλήθηκε όταν, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Αλεξάντερ Λουκασένκο ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία σχεδιάζει επίθεση στη Λευκορωσία. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι το Μινσκ και η Μόσχα συγκροτούν μια κοινή "περιφερειακή ομάδα" δυνάμεων για προστασία.

Οι δυνάμεις της Λευκορωσίας αποτελούνται από 47.950 ενεργό προσωπικό και 289.500 εφέδρους, 957 οχήματα πεζικού, 739 πυροβολικά, 497 τανκ, 71 αεροσκάφη και 38 ελικόπτερα.

Ο κ. Σακχατσούκ εκτιμά ότι οι πιθανότητες να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μεταξύ Ουκρανίας - Λευκορωσίας είναι σήμερα στο επίπεδο του 1/3.

Ωστόσο, περιγράφει τον επί μακρόν ηγέτη της Λευκορωσίας ως "πονηρό". "Ο Λουκασένκο θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην στείλει τα στρατεύματά του να πολεμήσουν, να τα περιορίσει σε υποστηρικτικό ρόλο, αλλά σίγουρα υπάρχει απειλή", σημείωσε.

Η Λευκορωσία έχει ήδη εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τον Φεβρουάριο, ρωσικά τανκ πέρασαν τα νότια σύνορά της προς το Κίεβο και η Ρωσία εκτοξεύει τακτικά πυραύλους από το έδαφος της Λευκορωσίας. Η ΕΕ ετοιμάζει επί του παρόντος ένα άλλο πακέτο κυρώσεων ως απάντηση.

Αλλά αν ο Πούτιν τον πιέσει για περισσότερα, ο Λουκασένκο έχει περιορισμένα περιθώρια ελιγμών. Ο αυταρχικός ηγέτης εξαρτάται από τη Ρωσία από το 2020, όταν η υποστήριξη της Μόσχας τον βοήθησε να επιβιώσει από ένα πρωτοφανές κύμα διαδηλώσεων έπειτα από κατηγορίες για νοθεία στις εθνικές εκλογές.

Εν τω μεταξύ, οι μαζικές φυλακίσεις και τα βασανιστήρια των διαδηλωτών έχουν επιδεινώσει τις σχέσεις με τη Δύση. Η βοήθεια της Λευκορωσίας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις αυτές.

Ο Λουκασένκο λέει ότι μέχρι και 9.000 Ρώσοι στρατιώτες θα έρθουν στη Λευκορωσία για τη νέα κοινή ομάδα. Αλλά η αποστολή Λευκορώσων μαζί τους στην Ουκρανία θα αποτελούσε μια πολύ αντιδημοφιλή κίνηση.

Αρκετές εκατοντάδες Λευκορώσοι πολεμούν ήδη στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Γνωστοί ως σύνταγμα Kalinovsky, λένε ανοιχτά ότι εντάχθηκαν στον πόλεμο για να νικήσουν τον Πούτιν, ώστε να είναι ελεύθερη και η Λευκορωσία.

Υπάρχει επίσης αντίσταση στο εσωτερικό της Λευκορωσίας, όπου αντάρτες σαμποτάρισαν σιδηροδρομικές γραμμές στην αρχή της εισβολής για να εμποδίσουν την κίνηση των ρωσικών στρατευμάτων. Την περασμένη εβδομάδα, ένα μέλος της ομάδας καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση.

Υπήρξαν φήμες για μια μυστική επιστράτευση στη Λευκορωσία, αλλά τίποτα δεν επιβεβαιώθηκε. Εν τω μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη εν κινήσει.

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι 3.200 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σταλεί στη Λευκορωσία μέχρι σήμερα. Αναμένονται περισσότεροι και μέχρι στιγμής κατευθύνονται προς τα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας και όχι προς τα σύνορα με την Ουκρανία.

"Δεν φέρνουν βαρύ εξοπλισμό και ούτε παρατηρήθηκαν τανκ ή οχήματα μεταφοράς προσωπικού", σημείωσε επίσης ο Λευκορώσος δημοσιογράφος Tadeusz Giczan.

"Το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας δημοσίευσε μερικές ακόμη φωτογραφίες Ρώσων στρατιωτών που φθάνουν σε εκπαιδευτικές βάσεις στη βόρεια Λευκορωσία, καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται μόνο για κινητοποιημένους εφέδρους. Προσέξτε τα σακίδια και την ένοπλη συνοδεία της ρωσικής στρατιωτικής αστυνομίας, ώστε οι στρατιώτες να μην το σκάσουν", σημειώνει μέσω Twitter ο δημοσιογράφος.

Belarusian MoD published a few more photos of Russian soldiers arriving at training bases in northern Belarus, making it clear that these are only mobilised reservists. Note the civilian backpacks and the armed escort of the Russian Military Police, so the soldiers won't run away pic.twitter.com/HrKAHfpJrz