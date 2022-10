Μ. Βρετανία: Αποσύρθηκε από την κούρσα για την πρωθυπουργία ο Τζόνσον - Φαβορί ο Σούνακ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.55

Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία των Τόρις και κατά συνέπεια για την πρωθυπουργία της Μ. Βρετανίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι παρόλο που είχε την υποστήριξη των απαιτούμενων βουλευτών για να θέσει υποψηφιότητα, αποφάσισε πως μια τέτοια κίνηση "δεν θα ήταν σωστή", καθώς "δεν μπορείς να κυβερνήσεις αποτελεσματικά αν δεν έχεις ένα ενωμένο κόμμα στο Κοινοβούλιο".

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε: "Απόψε μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχα ξεπεράσει το όριο των 102 βουλευτών που θα στήριζαν την υποψηφιότητά μου, και θα μπορούσα να θέσω την υποψηφιότητά μου αύριο.

Υπήρχαν καλές πιθανότητες να επικρατήσω στις εκλογές του Συντηρητικού Κόμματος και θα μπορούσα να επιστρέψω στην Ντάουνινγκ Στριτ την Παρασκευή.

Αλλά τις τελευταίες ημέρες, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν θα ήταν σωστό. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις αποτελεσματικά αν δεν έχεις ένα ενωμένο κόμμα στο κοινοβούλιο".

"Πιστεύω ότι έχω πολλά να προσφέρω, αλλά φοβάμαι ότι απλώς δεν είναι η σωστή στιγμή", πρόσθεσε ο Μπόρις Τζόνσον.

Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τον αριθμό των βουλευτών που θα υποστήριζαν την υποψηφιότητα Τζόνσον, σύμφωνα με τον ίδιο, καθώς μόνο 57 βουλευτές είχαν δηλώσει δημοσίως ότι θα τον υποστήριζαν.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει τον Ρίσι Σούνακ ως το μεγάλο φαβορί να είναι ο επόμενος ένοικος του αρ. 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με το BBC, μέχρι το βράδυ της Κυριακής, είχαν γνωστοποιήσει τι θα ψηφίσουν 227 από τους 357 βουλευτές των Συντηρητικών.

Από αυτούς, 146 βουλευτές είχαν εκφράσει την υποστήριξή τους στο Σούνακ, 57 στον Μπόρις Τζόνσον και μόλις 24 στην Πένι Μόρντοντ.

Ο πρώην υπουργός των Οικονομικών Ρίσι Σούνακ επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα δικεδικήσει την πρωθυπουργία.

"Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία μεγάλη χώρα, αλλά αντιμετωπίζουμε μία πρωτοφανή οικονομική κρίση”, ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter.

"Αυτός είναι ο λόγος που διεκδικώ την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, ώστε να είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός”.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK