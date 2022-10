Ζελένσκι: Αν η Ρωσία βομβαρδίσει το προεδρικό μέγαρο του Κιέβου, η Δύση να χτυπήσει το Κρεμλίνο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τη Δύση να χτυπήσει το "κέντρο λήψεων αποφάσεων της Ρωσίας" (σ.σ. Κρεμλίνο), σε περίπτωση που η Ρωσία χτυπήσει το προεδρικό μέγαρο της Ουκρανίας.

"Αν βομβαρδίσεις τη Μπάνκοβα, (σ.σ. οδός στην οποία βρίσκεται το ουκρανικό προεδρικό μέγαρο) τότε θα υπάρξει χτύπημα εκεί που βρίσκεσαι. Αυτός που δίνει εντολές για τη δολοφονία ανθρώπων, αν το κάνεις αυτό τότε θα πρέπει να ξέρεις ότι σε ένα δευτερόλεπτο, ανεξάρτητα του αποτελέσματος που θα έχει το χτύπημά σου, τότε θα υπάρξει χτύπημα στο κέντρο αποφάσεών σου, στη χώρα σου", δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στα καναδικά δίκτυα CTV και CBC.

