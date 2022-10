Κίνα: Πέταξαν με τη βία εκτός συνεδρίου του ΚΚΚ τον πρώην πρόεδρο, Χου Ζιντάο

Πρωτοφανές είναι το περιστατικό, ακόμα για τα δεδομένα της Κίνας, της απομάκρυνσης από την αίθουσα του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας του Χου Ζιντάο, πρώην προέδρου της χώρας.

Ο αγνώριστος 79χρονος Χου, αρχικά φαινόταν απρόθυμος να εγκαταλείψει την πρώτη σειρά των μελών της μόνιμης επιτροπής του Πολιτμπιρό στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού του Πεκίνου, όπου καθόταν δίπλα στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, τον πήραν δια της βίας κρατώντας τον από το μπράτσο! Ο πρώην πρόεδρος της Κίνας, διακρίνεται να λέει κάτι στον πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ και τον νυν πρόεδρο της Κίνας ο οποίος τον αγνοεί.

Δεν δόθηκε επίσημη εξήγηση για το λόγο της κακήν κακώς απομάκρυνσης του πρώην προέδρου της Κίνας.

Ο Χου Ζιντάο δεν θεωρείται υποστηρικτής του σημερινού αρχηγού του κόμματος. Φέρεται να ήταν αντίθετος στη συγκέντρωση εξουσιών από τον Σι, απομακρύνθηκε από τη θέση του λίγο πριν από την ψηφοφορία για τη συνταγματική τροποποίηση, που θα εδραιώσει περαιτέρω τις κατευθυντήριες αρχές και την ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ.

#China: Former President & General Secretary of China, Hu #Jintao, Xi #Jinping's predecessor, has been physically removed from Communist Party Congress and has since disappeared. pic.twitter.com/yWHASApF9n