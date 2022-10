Βουλή των Αντιπροσώπων σε Τραμπ: "Συντριπτικά στοιχεία" ότι ενορχηστρώσατε την εισβολή στο Καπιτώλιο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22:10

Η επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ ζήτησε την Παρασκευή από τον Ντόναλντ Τραμπ να καταθέσει έγγραφα και μαρτυρία ενόρκως.

Η Επιτροπή έστειλε κλήτευση στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και στην σχετική επιστολή τους, ο πρόεδρος Bennie Thompson και η αντιπρόεδρος Liz Cheney, αναφέρουν:

"Όπως αποδείχθηκε στις ακροάσεις μας, έχουμε συγκεντρώσει συντριπτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων πρώην διορισθέντων και προσωπικού σας, ότι εσείς προσωπικά ενορχηστρώσατε και επιβλέπατε μια πολυμερή προσπάθεια για να ανατρέψει τις προεδρικές εκλογές του 2020 και να εμποδίσει την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας".

In a letter to Mr. Trump, Chair @BennieGThompson and Vice Chair @RepLizCheney underscored Trump’s central role in a deliberate, orchestrated effort to overturn the results of the 2020 presidential election and block the transfer of presidential power. pic.twitter.com/rg7R37YE11