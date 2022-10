Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ασίας σχεδιάζει επένδυση ΑΠΕ "μαμούθ" στο Μαρόκο για να τροφοδοτεί ενεργειακά την Ευρώπη

Ο Γκαουτάμ Αντάνι, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ασίας, βρίσκεται σε διερευνητικές συνομιλίες για την κατασκευή ενός γιγαντιαίου έργου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Μαρόκο, το οποίο θα στοχεύει στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων χωρίς εκπομπές ρύπων στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg.

Ο όμιλος Adani εξετάζει την κατασκευή αιολικών και ηλιακών μονάδων παραγωγής και εγκαταστάσεων για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου για εξαγωγή.

Το εν λόγω έργο, θα αποτελεί το μεγαλύτερο του είδους για ανάπτυξη καθαρής ενέργειας του ομίλου εκτός Ινδίας και θα μπορούσε να έχει συνολική ισχύ 10 γιγαβάτ.

Αυτό θα ήταν σχεδόν ίσο με την υφιστάμενη ικανότητα παραγωγής ενέργειας του Μαρόκου.

H. E. Ambassador Mohamed Maliki paid a courtesy visit to the Chairman of #Adani_Group, Gautam Adani in Ahmedabad, which offered an opportunity to examine means to develop relations between this important group and the #Kingdom_of_Morocco in different domains of mutual interest pic.twitter.com/GPOo846oWr