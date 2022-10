Μ. Βρετανία: Παραιτήθηκε η Μπράβερμαν, νέος υπουργός Εσωτερικών ο Γκραντ Σαπς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20:11

Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν ανακοίνωσε την Τετάρτη την παραίτησή της, μετά από μια "τεχνικής φύσεως παράβαση" των κυβερνητικών κανονισμών ασφαλείας, αφού έστειλε επίσημο έγγραφο μέσω του προσωπικού της e-mail.

"Έκανα ένα λάθος, αναλαμβάνω την ευθύνη - παραιτούμαι", ανέφερε σε επιστολή της προς την πρωθυπουργό Λιζ Τρας που αναρτήθηκε στο Twitter.

Η Μπράβερμαν δήλωσε επίσης ότι έχει "σοβαρές ανησυχίες" σχετικά με τη δυνατότητα της κυβέρνησης να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι των ψηφοφόρων στις προηγούμενες εκλογές.

Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση "αθέτησε βασικές υποσχέσεις", αναφέροντας ειδικότερα την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Η παραίτηση της Σουέλα Μπράβερμαν -η οποία διεκδίκησε την ηγεσία των Συντηρητικών στην εσωκομματική διαδικασία για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον- λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του υπουργού Οικονομικών Κουάζι Κουάρτενγκ, προκαλεί νέους κλυδωνισμούς στην κυβέρνηση της πρωθυπουργού Λιζ Τρας, η οποία δηλώνει αποφασισμένη να παραμείνει στην εξουσία παρά τις επικρίσεις που έχει δεχθεί.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2