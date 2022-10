Αμερικανός βουλευτής: Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τις απειλές Ερντογάν στην Ελλάδα - Να μην δοθούν τα F-16

Ακόμα ένας Αμερικανός βουλευτής εξέφρασε την αντίθεσή του στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, ενώ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μείνουν άπραγες μπροστά στις απειλές του Ερντογάν στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, ο σχολιάζοντας δημοσίευμα των New York Times με τίτλο "Ο Ερντογάν ανεβάζει ξανά την ένταση με την Ελλάδα", ο Δημοκρατικός βουλευτής από το Νιου Τζέρσεϊ, Φράνκ Πάλον, γράφει σε ανάρτησή του στο twitter ότι ακριβώς για αυτό πρέπει να σταματήσει η πώληση των F-16.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Φρ. Πάλον γράφει:

"Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μείνουν άπραγες με τον Ερντογάν να απειλεί με στρατιωτική δράση κατά της Ελλάδας. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που πρέπει να σταματήσουμε την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν είναι αξιόπιστος και θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει εναντίον ενός άλλου συμμάχου του ΝΑΤΟ"

