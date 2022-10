Οι πρώτες εικόνες από τον κατεστραμμένο Nord Stream

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13:55

Μια προκαταρκτική έρευνα για τις ζημιές στους δύο αγωγούς αερίου Nord Stream στο δανικό τμήμα της Βαλτικής Θάλασσας έδειξε πως οι διαρροές προκλήθηκαν από "ισχυρές εκρήξεις", αναφέρει σε σημερινή δήλωσή της η Αστυνομία της Κοπεγχάγης, ενώ η σουηδική εφημερίδα Expressen γράφει σήμερα πως ένα τμήμα μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων λείπει από τον αγωγό Nord Stream 1.

Περαιτέρω έρευνες για τα ρήγματα που διαπιστώθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δανίας θα γίνουν από κοινού από την Αστυνομία της Κοπεγχάγης και την Υπηρεσία Ασφαλείας και Πληροφοριών της Δανίας.

Τα ευρήματα της Δανίας φαίνεται πως είναι παρόμοια με αυτά των Σουηδών εισαγγελέων, οι οποίοι λένε πως δύο άλλες οπές στους αγωγούς φαίνεται επίσης πως προκλήθηκαν από εκρήξεις και ότι η υπόθεση ερευνάται ως πράξη δολιοφθοράς.

Οι σουηδικές και οι δανικές αρχές ερευνούν τέσσερις διαρροές στους αγωγούς αυτούς, οι οποίοι συνδέουν τη Ρωσία και τη Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας.

Η αστυνομία της Δανίας δεν ήταν σε θέση να πει πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα.

"Εξακολουθεί να είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε σχετικά με το πλαίσιο εντός του οποίου θα εξελιχθεί η διεθνής συνεργασία, για παράδειγμα με τη Σουηδία και τη Γερμανία, καθώς εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες", ανέφερε η Αστυνομία της Κοπεγχάγης.

Στο μεταξύ σε σημερινό δημοσίευμα της σουηδικής εφημερίδας Expressen αναφέρεται πως ένα τμήμα μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων λείπει από τον αγωγό Nord Stream 1 στο βυθό της Βαλτικής, αφού η εφημερίδα βιντεοσκόπησε τη ζημιά.

Στο βίντεο της Expressen, που τραβήχτηκε με ένα μικρό τηλεχειριζόμενο υποθαλάσσιο όχημα, ένα υποβρύχιο drone, εικονίζεται λυγισμένο μέταλλο και ο διάπλατα ανοιγμένος αγωγός στο βυθό της Βαλτικής, σε βάθος περίπου 80 μέτρων.

