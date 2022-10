Credit Suisse: Εξετάζει την πώληση των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ

Η Credit Suisse Group AG εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ, μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η ελβετική τράπεζα ξεκίνησε πρόσφατα τη διαδικασία πώλησης για τις δραστηριότητες της Credit Suisse Asset Management ή CSAM στις ΗΠΑ, αναφέρουν οι πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Η μονάδα, η οποία περιλαμβάνει μια πλατφόρμα για επενδύσεις σε δανειακές υποχρεώσεις με εξασφαλίσεις, αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον από εταιρείες private equity, προσθέτουν.

Σημειώνουν ταυτόχρονα ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση και η Credit Suisse θα μπορούσε να επιλέξει να κρατήσει τελικά τη μονάδα της.

Ένας εκπρόσωπος της Credit Suisse με έδρα τη Ζυρίχη αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η πιθανή πώληση έρχεται καθώς η Credit Suisse ετοιμάζεται να αποκαλύψει ένα σχέδιο ανάκαμψης στους επενδυτές την επόμενη εβδομάδα, σημειώνει το Bloomberg.

Η εταιρεία βρίσκεται επίσης στη διαδικασία πώλησης της μονάδας τιτλοποιημένων προϊόντων της, η οποία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από μέρη όπως η Mizuho Financial Group Inc. και η Apollo Global Management Inc., αναφέρει το Bloomberg.

Η Centerbridge Partners, η Pimco και η Sixth Street είναι επίσης μεταξύ των πιθανών ενδιαφερομένων, σημειώνουν πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Οι μετοχές της Credit Suisse έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 48% φέτος.