Ρωσικό μαχητικό συνετρίβη σε κτίριο στην πόλη Γεΐσκ - Τουλάχιστον 4 νεκροί

Στους τέσσερις ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους σε πολυκατοικία της πόλης Γιεΐσκ, στη νότια Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τις τοπικές αρχές, ενώ ακόμα έξι άνθρωποι αγνοούνται.

Η συντριβή προκάλεσε γιγαντιαία φωτιά σε ένα κτίριο στην πόλη που βρίσκεται στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας, κοντά στην Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ και τις τοπικές αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γιγαντιαίες φλόγες να ξεπηδούν από ένα πολυόροφο κτίριο.

#Yeisk, #ruSSia. #ruSSian military plane made an unplanned landing straight into residential building.....

Lack of skilled pilots?#Ukraine #UkraineRussiaWar #UkraineWar #ruSSia pic.twitter.com/chDj8cCTjX