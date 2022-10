Έντεκα νεκροί και 64 τραυματίες από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:42

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 64 τραυματίσθηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους σε όλη την Ουκρανία σήμερα, ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωση της, που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναφέρει ότι τέσσερις περιοχές μετά τις πυραυλικές επιθέσεις δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα --οι περιοχές Λβιβ, Πολτάβα, Σούμι και Τερνόπιλ-- και πως η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί εν μέρει και σε άλλα τμήματα της χώρας.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Από τον βομβαρδισμό σήμερα το πρωί του Κιέβου επλήγησαν κτίρια, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλιτσκό, ο οποίος διευκρίνισε ότι ορισμένα από τα κτίρια αυτά αποτελούν μέρος της "κρίσιμης σημασίας υποδομής" της πόλης.

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντενίς Σμιχάλ, δήλωσε ότι από τα ρωσικά πλήγματα υπέστησαν ζημιές 11 κρίσιμες υποδομές σε 8 περιφέρειες και το Κίεβο. "Ορισμένες περιοχές είναι αποκομμένες τώρα. Είναι απαραίτητο να είμαστε προετοιμασμένοι για προσωρινές διακοπές του ηλεκτρισμού, της υδροδότησης και της επικοινωνίας", πρόσθεσε.

Ο Κλιτσκό διευκρίνισε επίσης στην ανάρτησή του στο Telegram ότι πολλές εκρήξεις συγκλόνισαν την συνοικία Σεφτσενκίφσκι του Κιέβου σήμερα το πρωί.

‼️🇷🇺🇺🇦⚡️Kyiv Mayor Klitschko: "Several explosions in the Shevchenkivskyi district - in the center of the capital. All services are directed to the site. Details will follow." #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/msEeZ7pNUv — Maimunka News (@Tb4O2u9c7MmZPmR) October 10, 2022

Στην ουκρανική πρωτεύουσα ανατινάχθηκε επίσης μια γέφυρα, μετέδωσε το Anadolu, το οποίο είχε διευκρινίσει νωρίτερα επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι πέραν του Κιέβου εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στις πόλεις Ζιτόμιρ, Κμελνίτσκι, Ντνίπρο, Λβιβ και Τερνόπιλ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κόκκινη γραμμή του μετρό του Κιέβου σταμάτησαν να λειτουργούν και ότι όλοι οι υπόγειοι σιδηροδρομικοί σταθμοί λειτουργούν τώρα ως καταφύγια, σύμφωνα με το Anadolu.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε εξάλλου ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε δρόμο στον οποίο βρίσκονται υπηρεσίες ασφαλείας και το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία τη Δευτέρα δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν "είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους".

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε ότι θα υπάρξει εκδίκηση για τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα που έπληξαν πόλεις σε όλη την Ουκρανία το πρωί της Δευτέρας. "Υπάρχει θυσία μεταξύ των ανθρώπων και καταστροφή", ανέφερε το υπουργείο στη σελίδα του στο Facebook. "Ο εχθρός θα τιμωρηθεί για τον πόνο και τον θάνατο που έφερε στη χώρα μας! Θα πάρουμε την εκδίκησή μας!".

Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 83 πυραύλους προκαλώντας πλήγματα σε όλη τη χώρα. Νωρίτερα, οι ουκρανικές δυνάμεις έκαναν λόγο για 75 πυραύλους εναντίον πόλεων της Ουκρανίας. "Το πρωί, ο επιτιθέμενος εκτόξευσε 75 πυραύλους, 41 από τους οποίους καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνά μας", δήλωσε προηγουμένως μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι, διευκρινίζοντας πως η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης "μη επανδρωμένα αεροπλάνα μάχης". Σύμφωνα με τις πληροφορίες ουκρανικών στρτατιτικών δυνάμεων, οι ρωσικές επιθέσεις είχαν σχεδιαστεί από τις αρχές Οκτωβρίου.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Άντον Γκεραστσένκο διευκρίνισε επίσης ότι "ένας από τους πυραύλους προσγειώθηκε κοντά στο μνημείο Χρουσέφσκι στην Οδό Βολοντίμιρ. Έχουν σπεύσει τα σωστικά συνεργεία".

Big Breaking

Russian Missile Strikes Reported In Central #Kiev. Clouds Of Black Smoke Can Be Seen Rising From Buildings#Zelensky Office may have been hit (unconfirmed)#Russia Fired 10 Missiles At #Mykolaiv

12 missiles at #Zaporizhzhia

5 missiles at #Kiev centre pic.twitter.com/HYcMSmdXmw — UkraineNews (@Ukraine66251776) October 10, 2022

Αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο στο Reuters για ένα σύννεφο μαύρου καπνού πάνω από κτίρια ενώ ένα συνεργείο του BBC που βρισκόταν στην οροφή του ξενοδοχείου του ήταν επίσης μάρτυρας των εκρήξεων. Οι σειρήνες είχαν ηχήσει περίπου 90 λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με το BBC. Ένας άλλος μάρτυρας του Reuters είδε αυτοκίνητα εντελώς κατεστραμμένα.

Ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα ρωσικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών πόλεων σήμερα αποτελούν ένα μήνυμα προς τον πολιτισμένο κόσμο ότι "το ρωσικό ζήτημα θα πρέπει να επιλυθεί δια της ισχύος". "Δειλοί που πολεμούν εναντίον παιδικών χαρών, παιδιών και ανθρώπων", δήλωσε ο Αντρίι Γέρμακ επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι. "Πρόκειται για ένα ακόμη μήνυμα προς τον πολιτισμένο κόσμο ότι το ρωσικό ζήτημα πρέπει να επιλυθεί δια της ισςχύος", πρόσθεσε.

"Κρίνοντας από τα δημοσιευμένα βίντεο, μια από τις εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου βρίσκεται στη μέση μεταξύ μιας γκαλερί και μιας παιδικής χαράς. Τίποτα στρατιωτικό πουθενά κοντά. Ξέρω αυτό το τμήμα της πόλης σαν την παλάμη του χεριού μου", δήλωσε μέσω Twitter ο Ουκρανός διπλωμάτης Olexander Scherba, που είχε υπάρξει Πρέσβης στην Αυστρία την περίοδο 2014 - 2021.

Judging from published videos, one of explosions in Kyiv downtown is in the middle between an art gallery and a children’s playground. Nothing military anywhere near. I know this part of town as the back of my hand.



Fucking Putin. Fucking 🇷🇺 beasts.#RussiaIsATerroristState — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) October 10, 2022

Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος αντιμετωπίζουν πολλές περιφέρειες της Ουκρανίας, μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς πολλών ουκρανικών πόλεων και της πρωτεύουσας Κιέβου νωρίτερα σήμερα.

Οι κυβερνήτες των επαρχιών του Χαρκόβου και του Σούμι, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, του Ζιτομίρ, στο βορειοδυτικό, και του Χμελνίτσκιι, στο δυτικό, ανέφεραν όλοι "διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος" στα δίκτυα κοινής ωφελείας, μετά τα ρωσικά "πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές".

Παράλληλα εκπρόσωπος της συνοριοφυλακής της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχουν και στην ουκρανική πλευρά δύο μεθοριακών περασμάτων ανάμεσα στην Ουκρανία και την Πολωνία.

Οι διακοπές αυτές σημειώνονται στα μεθοριακά περάσματα της Μεντίκα και Κορτσόβα, δήλωσε τηλεφωνικώς στο Reuters η εκπρόσωπος της πολωνικής συνοριοφυλακής Άνα Μιχάλσκα, μετά τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σήμερα στην Ουκρανία.

Περιοχές του Λβιβ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, λέει ο δήμαρχος

Περιοχές της πόλης Λβιβ στη δυτική Ουκρανία βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από ρωσικά χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης σύμφωνα με το BBC.

Μέσω ανάρτησης στο Twitter, ο Andriy Sadovyi δήλωσε ότι εκρήξεις σημειώθηκαν σε "μια κρίσιμη υποδομή" και ότι η λειτουργία των θερμοηλεκτρικών σταθμών της πόλης έχει "ανασταλεί προσωρινά".

Ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο προκάλεσαν διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος

Ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Χάρκοβο έπληξαν μια τοποθεσία ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε ορισμένες περιοχές της πόλης, δήλωσε ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ihor Terekhov, σύμφωνα με το BBC.

Today there are massive rocket attacks on #Kharkiv #Kiev #Lviv #Kremenchuk #IvanoFrankivsk

A huge number of people were killed and even more wounded



⚡️Hundreds of thousands of citizens descended into the subway to wait out the bombing of Kiev#UkraineWar pic.twitter.com/9Ez1vYnOsu — Катерина 🇺🇦🌻 (@ekaterinaNWO) October 10, 2022

"Οι ειδικοί και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκαταστήσουν την κανονική ζωή στο Χάρκοβο", έγραψε ο Terekhov στο Telegram.

Επικοινωνία Ζ. Μπορέλ - Ν. Κουλέμπα

O Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα για να συζητήσει "τις τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας αδιακρίτως" κατά της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο κ. Μπορέλ καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τις αποτρόπαιες επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών από τη Ρωσία.

"Πρόκειται για βάρβαρες και άνανδρες επιθέσεις σε αμιγώς πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων σπιτιών, δρόμων, πάρκων, παιδικών χαρών και άλλων δημόσιων χώρων, με στόχο αθώους πολίτες που πηγαίνουν στη δουλειά και στο σχολείο το πρωί", αναφέρει η ανακοίνωση.

Επίσης, ο Ύπατος Εκπρόσωπος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, τις οικογένειές τους και τον ουκρανικό λαό, ενώ επισημαίνεται ότι "με αυτές τις επιθέσεις η Ρωσία στοχεύει να κάνει το μέγιστο κακό. Η στόχευση αδιακρίτως αμάχων απαγορεύεται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου".

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος κατέστησε σαφές ότι η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας και ο συνεργός της - το καθεστώς του Λουκασένκο στη Λευκορωσία - καθώς και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι και εμπλέκονται σε αυτά και άλλα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία, θα λογοδοτήσουν.

Υπογράμμισε ειδικότερα ότι η ΕΕ είδε πώς η κυβέρνηση της Λευκορωσίας κατηγόρησε ψευδώς την Ουκρανία -η οποία είναι θύμα, όχι επιτιθέμενος- ότι φέρεται πως σχεδίαζε επίθεση στο έδαφος της Λευκορωσίας.

"Τέτοιες αβάσιμες κατηγορίες είναι εντελώς απαράδεκτες", τονίζεται.

Όσον αφορά στην ανακοίνωση Λουκασένκο για ανάπτυξη κοινής περιφερειακής ομάδας στρατευμάτων της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, η ΕΕ προέτρεψε τις αρχές του Μινσκ να απόσχουν από οποιαδήποτε περαιτέρω ανάμειξη "σε αυτό το βάναυσο, παράνομο εγχείρημα και ειδικότερα να σταματήσουν αμέσως να επιτρέπουν το έδαφος της Λευκορωσίας να χρησιμεύει ως σημείο εξαπόλυσης επιθέσεων κατά Ουκρανών αμάχων".

Τέλος, ο κ. Μπορέλ επαίνεσε τη δύναμη, το θάρρος και την αντίσταση του ουκρανικού λαού απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και δήλωσε στέκεται δίπλα του με σταθερή αλληλεγγύη.

"Η ΕΕ θα συνεχίσει την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή της στην Ουκρανία για όσο διάστημα χρειάζεται και στο βαθμό που χρειάζεται" υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της ΕΥΕΔ.

Διπλωματικό επεισόδιο με Μολδαβία

Εκτός της ουκρανικής επικράτειας, η Μολδαβία κατηγόρησε τη Μόσχα με ανακοίνωσή της, ότι κάποιοι εκ των πυραύλων που εκτόξευσε σήμερα εναντίον ουκρανικών περιοχών πέρασαν μέσα από τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας.

Για τον λόγο αυτό, κλήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας, ο Ρώσος πρέσβης για εξηγήσεις και για να του επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας.

"Εγκλήματα πολέμου" είναι οι αδιάκριτες επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων

"Εγκλήματα πολέμου" χαρακτηρίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων, με ανάρτησή του στο twitter ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τονίζοντας ότι το ρωσικό καθεστώς θα λογοδοτήσει.

"Οι φρικτές επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων σε όλη την Ουκρανία δείχνουν την απόγνωση του Κρεμλίνου. Αυτές οι αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων είναι εγκλήματα πολέμου. Παραμένουμε δεσμευμένοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να κρατήσουμε υπόλογο το ρωσικό καθεστώς - θα το αντιμετωπίσουμε με τους εταίρους μας στην G7", αναφέρει ο Σαρλ Μισέλ.

