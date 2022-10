Ουκρανία: Σοκαρισμένη η ΕΕ από τους ρωσικούς βομβαρδισμους - "Έγκλημα πολέμου"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14.52

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε "βαθιά σοκαρισμένος" από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας και άλλων πόλεων.

"Τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν θέση στον 21ο αιώνα. Τις καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο", υπογράμμισε ο Μπορέλ στο Twitter. "Βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια από την ΕΕ βρίσκεται καθ’ οδόν", πρόσθεσε.

Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine. Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms. We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way.

"Αυτό που συμβαίνει στο Κίεβο τώρα με αρρωσταίνει", σχολίασε επίσης στο Twitter η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα.

"Δείχνει για μία ακόμη φορά στον κόσμο το καθεστώς το οποίο αντιμετωπίζουμε: ένα καθεστώς που στοχοθετεί αδιακρίτως. Ένα καθεστώς που σπέρνει τρόμο και θάνατο σε παιδιά", υπογράμμισε η ίδια.

What is happening now in #Kyiv is sickening.



It shows the world, again, the regime we are faced with: One that targets indiscriminately. One that rains terror & death down on children.



This is criminal. They will be held to account. Ukraine will win. Europe will not look away. pic.twitter.com/0I594UlCMg