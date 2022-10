Οι ηγέτες της G7 και ο Ζελένσκι θα συζητήσουν την Τρίτη τις εξελίξεις μετά τον σημερινό ρωσικό βομβαρδισμό

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13.23

Οι ηγέτες των χωρών της G7 και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσουν αύριο Τρίτη τηλεδιάσκεψη για την κατάσταση στην Ουκρανία, μετά τον σημερινό βομβαρδισμό από τη Ρωσία πολλών ουκρανικών πόλεων, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε με τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς σχετικά με την ανάγκη έκτακτης συνάντησης της G7.

"Συμφώνησα με τον Γερμανό καγκελάριο Όλας Σολτς που ασκεί την προεδρία της G7 για μια έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας", ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω Twitter.

"Έχει προγραμματιστεί η ομιλία μου, στην οποία θα μιλήσω για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας. Συζητήσαμε επίσης το θέμα της αύξησης της πίεσης στη Ρωσία και της βοήθειας για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών", πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Agreed with Chancellor @OlafScholz of 🇩🇪 holding presidency of #G7 on an urgent meeting of the Group. My speech is scheduled, in which I'll tell about the terrorist attacks by RF. We also discussed the issue of increasing pressure on RF & aid in restoring damaged infrastructure.