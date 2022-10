Ρωσικά πλήγματα στο κέντρο του Κιέβου - Τουλάχιστον 8 νεκροί και 24 τραυματίες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11.50

Τουλάχιστον 8 νεκροί και 24 τραυματίες σε συνοικία του Κιέβου, μετά τον βομβαρδισμό σήμερα το πρωί της ουκρανικής πρωτεύουσας και πολλών πόλεων της χώρας, σύμφωνα με την προεδρία της και το υπουργείο Εσωτερικών. Το Κίεβο στοχοθετήθηκε για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες. Οι εκρήξεις λαμβάνουν χώρα μία ημέρα αφού η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ενορχήστρωσε την ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε σημαντική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την χερσόνησο της Κριμαίας.

Στο Κίεβο, δημοσιογράφοι του AFP είδαν πολλά ασθενοφόρα στο κέντρο της πόλης να κατευθύνονται προς το μέρος όπου ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις γύρω στις 08:15 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος). Μεγάλες στήλες καπνού ήταν ορατές, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν δύο νέες εκρήξεις. Η τελευταία φορά που είχε πληγεί το Κίεβο ήταν στις 26 Ιουνίου.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Από τον βομβαρδισμό σήμερα το πρωί του Κιέβου επλήγησαν κτίρια, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλιτσκό, ο οποίος διευκρίνισε ότι ορισμένα από τα κτίρια αυτά αποτελούν μέρος της "κρίσιμης σημασίας υποδομής" της πόλης.

Ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ντενίς Σμιχάλ, δήλωσε ότι από τα ρωσικά πλήγματα υπέστησαν ζημιές 11 κρίσιμες υποδομές σε 8 περιφέρειες και το Κίεβο.

Ο Κλιτσκό διευκρίνισε επίσης στην ανάρτησή του στο Telegram ότι πολλές εκρήξεις συγκλόνισαν την συνοικία Σεφτσενκίφσκι του Κιέβου σήμερα το πρωί, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό της περιοχής αυτής.

Νωρίτερα, η αστυνομία του Κιέβου έκανε λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς και 12 τραυαμτίες από τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

‼️🇷🇺🇺🇦⚡️Kyiv Mayor Klitschko: "Several explosions in the Shevchenkivskyi district - in the center of the capital. All services are directed to the site. Details will follow." #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/msEeZ7pNUv — Maimunka News (@Tb4O2u9c7MmZPmR) October 10, 2022

Στην ουκρανική πρωτεύουσα ανατινάχθηκε επίσης μια γέφυρα, μετέδωσε το Anadolu, το οποίο είχε διευκρινίσει νωρίτερα επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι πέραν του Κιέβου εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στις πόλεις Ζιτόμιρ, Κμελνίτσκι, Ντνίπρο, Λβιβ και Τερνόπιλ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κόκκινη γραμμή του μετρό του Κιέβου σταμάτησαν να λειτουργούν και ότι όλοι οι υπόγειοι σιδηροδρομικοί σταθμοί λειτουργούν τώρα ως καταφύγια, σύμφωνα με το Anadolu.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε εξάλλου ότι ρωσικός πύραυλος έπληξε δρόμο στον οποίο βρίσκονται υπηρεσίες ασφαλείας και το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Η Ουκρανία δέχεται επίθεση με πυραύλους, έχουμε πληροφορίες όσον αφορά πλήγματα σε πολλές πόλεις της χώρας μας", ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Telegram ο αξιωματούχος της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο.

Παράλληλα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία τη Δευτέρα δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν "είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους". "Πολλαπλά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Η μόνη τακτική του Πούτιν είναι η τρομοκρατία σε ειρηνικές ουκρανικές πόλεις, αλλά δεν θα διαλύσει την Ουκρανία. Αυτή είναι και η απάντησή του σε όλους εκείνους που θέλουν να μιλήσουν μαζί του για ειρήνη: Ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους", έγραψε ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε ότι θα υπάρξει εκδίκηση για τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα που έπληξαν πόλεις σε όλη την Ουκρανία το πρωί της Δευτέρας. "Υπάρχει θυσία μεταξύ των ανθρώπων και καταστροφή", ανέφερε το υπουργείο στη σελίδα του στο Facebook. "Ο εχθρός θα τιμωρηθεί για τον πόνο και τον θάνατο που έφερε στη χώρα μας! Θα πάρουμε την εκδίκησή μας!"

Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα το πρωί 75 πυραύλους εναντίον πόλεων της Ουκρανίας. "Το πρωί, ο επιτιθέμενος εκτόξευσε 75 πυραύλους, 41 από τους οποίους καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνά μας", δήλωσε με ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι, διευκρινίζοντας πως η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης "μη επανδρωμένα αεροπλάνα μάχης".

Ο Κλίτσκο πρόσθεσε σε νεότερο μήνυμά του ότι οι κύριοι δρόμοι του Κιέβου έχουν αποκλειστεί τώρα από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ σημείωσε ότι η απειλή παραμένει για την ουκρανική πρωτεύουσα μετά τον συναγερμό που σήμανε για αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα και προειδοποίησε τους κατοίκους της να παραμείνουν στα καταφύγια. Οι βομβαρδισμοί του Κιέβου το πρωί της Δευτέρας έπληξαν κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που αποτελούν μέρος των "κρίσιμων υποδομών" της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσε ακόμη ο ο Κλίτσκο. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι άνθρωποι επλήγησαν, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους νεκρούς ή τους τραυματίες.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Άντον Γκεραστσένκο διευκρίνισε επίσης ότι "ένας από τους πυραύλους προσγειώθηκε κοντά στο μνημείο Χρουσέφσκι στην Οδό Βολοντίμιρ. Έχουν σπεύσει τα σωστικά συνεργεία".

Μάρτυρας του Reuters έκανε λόγο για ένα σύννεφο μαύρου καπνού πάνω από κτίρια ενώ ένα συνεργείο του BBC που βρισκόταν στην οροφή του ξενοδοχείου του ήταν επίσης μάρτυρας των εκρήξεων. Οι σειρήνες είχαν ηχήσει περίπου 90 λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με το BBC. Ένας άλλος μάρτυρας του Reuters είδε αυτοκίνητα εντελώς κατεστραμμένα.

Ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα ρωσικά πλήγματα εναντίον ουκρανικών πόλεων σήμερα αποτελούν ένα μήνυμα προς τον πολιτισμένο κόσμο ότι "το ρωσικό ζήτημα θα πρέπει να επιλυθεί δια της ισχύος". "Δειλοί που πολεμούν εναντίον παιδικών χαρών, παιδιών και ανθρώπων", δήλωσε ο Αντρίι Γέρμακ επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι. "Πρόκειται για ένα ακόμη μήνυμα προς τον πολιτισμένο κόσμο ότι το ρωσικό ζήτημα πρέπει να επιλυθεί δια της ισςχύος", πρόσθεσε.

"Κρίνοντας από τα δημοσιευμένα βίντεο, μια από τις εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου βρίσκεται στη μέση μεταξύ μιας γκαλερί και μιας παιδικής χαράς. Τίποτα στρατιωτικό πουθενά κοντά. Ξέρω αυτό το τμήμα της πόλης σαν την παλάμη του χεριού μου", δήλωσε μέσω Twitter ο Ουκρανός διπλωμάτης Olexander Scherba, που είχε υπάρξει Πρέσβης στην Αυστρία την περίοδο 2014 - 2021.

Περιοχές του Λβιβ χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, λέει ο δήμαρχος

Περιοχές της πόλης Λβιβ στη δυτική Ουκρανία βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από ρωσικά χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης σύμφωνα με το BBC.

Μέσω ανάρτησης στο Twitter, ο Andriy Sadovyi δήλωσε ότι εκρήξεις σημειώθηκαν σε "μια κρίσιμη υποδομή" και ότι η λειτουργία των θερμοηλεκτρικών σταθμών της πόλης έχει "ανασταλεί προσωρινά".

"Το ζεστό νερό δεν παρέχεται προς το παρόν", ανέφερε. "Εφεδρικές γεννήτριες ενέργειας ξεκίνησαν να λειτουργούν για να αποκατασταθεί η παροχή νερού στην πόλη. Μέρος της πόλης βρίσκεται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα", πρόσθεσε.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι το ένα τρίτο των φωτεινών σηματοδοτών της πόλης δεν λειτουργεί και ότι, μόλις αρθούν οι συναγερμοί, θα τοποθετηθούν τροχονόμοι στις πιο πολυσύχναστες διασταυρώσεις.

Ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο προκάλεσαν διακοπές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος

Ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Χάρκοβο έπληξαν μια τοποθεσία ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε ορισμένες περιοχές της πόλης, δήλωσε ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ihor Terekhov, σύμφωνα με το BBC.

"Οι ειδικοί και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκαταστήσουν την κανονική ζωή στο Χάρκοβο", έγραψε ο Terekhov στο Telegram.

Ο περιφερειακός επικεφαλής του Χάρκοβο, Oleg Sinegubov, επιβεβαίωσε επίσης τα πλήγματα, με ανάρτηση στο Telegram: "Ο εχθρός χτυπάει το Χάρκοβο. Υπάρχουν εκρήξεις στην πόλη".

Νέος βομβαρδισμός στη Ζαπορίζια καταστρέφει πολυκατοικία, υπάρχουν θύματα

Νέος βομβαρδισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Ζαπορίζια (νότια) κατέστρεψε πολυώροφη πολυκατοικία και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην ομώνυμη ουκρανική περιφέρεια, ο Ολεξάντρ Σταρούχ.

"Εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης στο κέντρο, ακόμη μια πολυώροφη πολυκατοικία καταστράφηκε", ανέφερε ο κ. Σταρούχ μέσω της πλατφόρμας Telegram. "Υπάρχουν τραυματίες", πρόσθεσε ο περιφερειάρχης.

Βομβαρδισμός τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Κυριακή κατέστρεψε πολυκατοικίες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 87, ανάμεσά τους 10 παιδιά.

Ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, πυραυλικά πλήγματα στη Ζαπορίζια είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Την 30ή Σεπτεμβρίου, 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της ίδιας πόλης, σε χώρο στάθμευσης, όταν έπεσε πύραυλος στο σημείο. Πέρα από έναν αστυνομικό που σκοτώθηκε, οι υπόλοιποι τριάντα ήθελαν να φθάσουν σε κάποιο τμήμα της Ουκρανίας υπό τον έλεγχο των Ρώσων.

Η Ζαπορίζια, η οποία ελέγχεται από τον ουκρανικό στρατό, είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, μιας από τις τέσσερις που προσάρτησε πρόσφατα η Ρωσία. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν περί το 70% της περιφέρειας.

Η βιομηχανική πόλη απέχει κάπου εξήντα χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το μεγαλύτερο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο της χώρας —και της Ευρώπης—, που κατέχουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από τις αρχές του Μαρτίου. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για βομβαρδισμούς στην εγκατάσταση εδώ και μήνες.

Reuters: Δυνατή έκρηξη ακούστηκε στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

Μια δυνατή έκρηξη ακούστηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε ένας μάρτυρας σε δημοσιογράφο του Reuters.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη και τζάμια να τρίζουν. Δεν είναι γνωστή η αιτία της έκρηξης.

Η αιτία της έκρηξης δεν ήταν ξεκάθαρη.

Τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται πιο κοντά στην πόλη Μπαχμούτ της ανατολικής Ουκρανίας, λέει το Ηνωμένο Βασίλειο

Τα ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν στη στρατηγικής σημασίας ανατολική πόλη Μπαχμούτ, έχοντας προχωρήσει έως και 2 χιλιόμετρα προς την πόλη την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τις βετανικές μυστικές υπηρεσίες.

"Η Ρωσία συνεχίζει να δίνει υψηλή προτεραιότητα στις δικές της επιθετικές επιχειρήσεις στο Ντονμπάς, ειδικά κοντά στην πόλη Μπαχμούτ", ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε τακτική ενημέρωση στο Twitter.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του το Σάββατο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα εμπλέκονται σε πολύ σκληρές μάχες κοντά στην πόλη Μπαχμούτ.

Το Μπαχμούτ βρίσκεται σε έναν κεντρικό δρόμο που οδηγεί στις πόλεις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή του Ντονμπάς, το οποίο η Μόσχα δεν έχει ακόμη καταλάβει πλήρως.