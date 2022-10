Βρετανία: Χωρίς φρένα η δημοσκοπική κατρακύλα της Λιζ Τρας

Λίγο περισσότερο από ένα μήνα αφότου ανέλαβε τη θέση της πρωθυπουργού του Ηνωμένο Βασίλειο, η Λιζ Τρας έχει το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής από κάθε προκάτοχό της, στην ιστορία των δημοσκοπήσεων της εταιρείας Opinium.

Ειδικότερα, όπως έδειξε σήμερα Σάββατο νέα έρευνα του Opiniumμ το προσωπικό επίπεδο αποδοχής της Τρας υποχώρησε περαιτέρω, κατά 10% και πλέον βρίσκεται στο μείον 47.

Πρόκειται για επίπεδο χαμηλότερο ακόμη και εκείνο του Μπόρις Τζόνσον στη διάρκεια του σκανδάλου partygate, καθώς και της προκατόχου του Τερέζα Μέι λίγες εβδομάδες προτού παραιτηθεί.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η Τρας πρέπει και ίδια να παραιτηθεί, ενώ το ποσοστό στο ίδιο ερώτημα μεταξύ των ψηφοφόρων του Συντηρητικού Κόμματος στις εκλογές του 2019, ανέρχεται στο 39%.

🚨 Another record-breaking @OpiniumResearch poll for the @ObserverUK 🚨



Liz Truss’s personal approval rating of -47 is the worst ever recorded for a PM by the company.



A worse rating than Johnson during partygate & May in the weeks before her resignation.



There's more... 🧵