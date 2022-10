Νόμπελ Ειρήνης: Το ουκρανικό Κέντρο για τις Πολιτικές Ελευθερίες ζητά να δικαστεί ο Πούτιν από διεθνές δικαστήριο

Η επικεφαλής του ουκρανικού Κέντρου για τις Πολιτικές Ελευθερίες, που τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης από κοινού με τον φυλακισμένο Λευκορώσο ακτιβιστή Άλες Μπιαλιάτσκι και τη ρωσική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Memorial, ζήτησε τη δημιουργία ενός διεθνούς δικαστηρίου για να δικάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

"Είναι απαραίτητο να συσταθεί ένα διεθνές δικαστήριο και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ο Πούτιν, ο (Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ) Λουκασένκο και άλλοι εγκληματίες πολέμου", έγραψε η Αλεξάνδρα Ματβιιτσούκ στη σελίδα της στο Facebook.

"Ο ΟΗΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να επιλύσουν το πρόβλημα του 'λάκου των ευθυνών' και να δώσουν μια ευκαιρία για δικαιοσύνη στα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα εγκλημάτων πολέμου. Χωρίς αυτό, μια βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή μας είναι αδύνατη", εξήγησε.

Όπως είπε, "η Ρωσία πρέπει να αποβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για συστηματική παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών".

The Center for Civil Liberties – awarded the 2022 #NobelPeacePrize – was founded for the purpose of advancing human rights and democracy in Ukraine. It has taken a stand to strengthen Ukrainian civil society and pressure the authorities to make Ukraine a full-fledged democracy. pic.twitter.com/rKQEUHYTDZ