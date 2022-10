Νόμπελ Ειρήνης-Memorial: Η συνείδηση και η ιστορική μνήμη της Ρωσίας που φρόντισε να διαλύσει ο Πούτιν

Η εμβληματική μη κυβερνητική ρωσική οργάνωση Memorial έριξε επί τρεις δεκαετίες φως πρώτα στις σταλινικές διώξεις και στην συνέχεια στην καταστολή της περιόδου του Βλαντίμιρ Πούτιν, ανάμεσα στα θύματα της οποίας είναι πλέον και η ίδια. Σήμερα τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2022, μαζί με τον φυλακισμένο λευκορώσο αντιφρονούντα Άλες Μπιαλιάτσκι και την ουκρανική οργάνωση Κέντρο για τις Πολιτικές Ελευθερίες.

The 2022 #NobelPeacePrize laureate and human rights organisation Memorial, @MemorialMoscow, was established in 1987 by human rights activists in the former Soviet Union who wanted to ensure that the victims of the communist regime’s oppression would never be forgotten. pic.twitter.com/aQGi09tAwv