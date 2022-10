Θύμα χάκερ έπεσε η Binance - Έκλεψαν 100 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:11

Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε το δίκτυο blockchain της Binance, με τους χάκερς να αποσπούν κρυπτονομίσματα αξίας 100 εκατ. δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων το βράδυ της Πέμπτης.

Η Binance ανέστειλε προσωρινά τις συναλλαγές και τις μεταφορές κεφαλαίων αφού εντόπισε μια "εκμετάλλευση” (exploit) στη γέφυρα που συνδέει δύο διαφορετικά blockchains, όπως μεταδίδει το MarketWatch.

Ο Changpeng Zhao, διευθύνων σύμβουλος της Binance, σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι το ζήτημα αφορούσε το BSC Token Hub, μια γέφυρα cross-chain που επιτρέπει τη μεταφορά ψηφιακών στοιχείων και πληροφοριών από ένα ανεξάρτητο blockchain σε ένα άλλο.

"Το θέμα περιορίζεται τώρα. Τα χρήματά σας είναι ασφαλή", έγραψε ο Zhao στο Twitter, ζητώντας συγγνώμη για την ταλαιπωρία.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.