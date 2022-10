Βρετανία: Πίσω... ολοταχώς από την Τρας, δεν καταργείται ο ανώτατος φορο-συντελεστής εισοδήματος 45%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10.16

Η βρετανική κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει τελικώς στην κατάργηση της ανώτατης βαθμίδας του συντελεστή του φόρου εισοδήματος, που βρίσκεται στο 45%, για όσους κερδίζουν άνω των 150.000 βρετανικών λιρών ετησίως, η οποία έχει συναντήσει αντιδράσεις τόσο εντός, όσο και εκτός του κυβερνώντος Συντηρητικού Ενωτικού Κόμματος της πρωθυπουργού Λιζ Τρας.

Τη σχετική πληροφορία, που μετέδωσαν αρχικά το βρετανικό δίκτυο BBC και ο βρετανικός Telegraph, επιβεβαίωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Κουάσι Κουαρτένγκ.

Σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό, η κατάργηση του συγκεκριμένου φορολογικού συντελεστή κατέληξε να καταστεί "περίσπαση από την επείγουσα αποστολή να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα".

Τα σχέδια της κυβέρνησης έχουν ως στόχο "τη δημιουργία μιας πιο ευημερούσας οικονομίας", πρόσθεσε ο κ. Κουαρτένγκ.

Η έμφαση πλέον, όπως συμπλήρωσε, "θα δοθεί στην εφαρμογή των υπόλοιπων σημείων του πακέτου ανάπτυξης", πιο ειδικά:

- του πλαφόν στις τιμές ενέργειας

- στην περικοπή φόρων για 30 εκατομμύρια σκληρά εργαζόμενους Βρετανούς

- στην προώθηση μεταρρυθμίσεων ενίσχυσης της προσφοράς - κυρίως μέσω της επιτάχυνσης βασικών πρότζεκτ στο πεδίο των υποδομών.

Ανακοινώνοντας την εξέλιξη μέσω Twitter, ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας σημείωσε: "Καταλάβαμε και ακούσαμε".

Λίγο αργότερα, αναπαράγοντας το μήνυμα του κ. Κουαρτένγκ στο Twitter, η πρωθυπουργός του Η.Β. Λιζ Τρας σημείωσε:

"Καταλάβαμε και ακούσαμε. Η κατάργηση του φορολογικού συντελεστή του 45% είχε γίνει περίσπαση από την αποστολή μας να βάλουμε "μπροστά" την οικονομία της Βρετανίας. Η έμφασή μας τώρα είναι στο χτίσιμο μιας οικονομίας υψηλής ανάπτυξης η οποία να μπορεί να χρηματοδοτήσει παγκόσμιας κλάσης δημόσιες υπηρεσίες, να ενισχύσει τους μισθούς και να δημιουργήσει ευκαιρίας από άκρου εις άκρος της χώρας".

We get it and we have listened.



The abolition of the 45pc rate had become a distraction from our mission to get Britain moving.



Our focus now is on building a high growth economy that funds world-class public services, boosts wages, and creates opportunities across the country. https://t.co/ee4ZFc7Aes