Ουκρανία: Οκτώ χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στηρίζουν την ένταξή της στο ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστη τα μέλη του ΝΑΤΟ στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, τα οποία εξέδωσαν κοινή δήλωση υπέρ της αίτησης της Ουκρανίας να ενταχθεί στην αμυντική συμμαχία.

Οι πρόεδροι οκτώ χωρών δήλωσαν ότι "υποστηρίζουν σταθερά τη μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ".

Grateful to our neighbors - countries of Central & Eastern Europe for backing 🇺🇦's membership in @NATO & condemning RF's attempt to annex 🇺🇦 territories. @AlarKaris @valstsgriba @GitanasNauseda @SPendarovski @predsjednik_cg @AndrzejDuda @KlausIohannis @ZuzanaCaputova #MilošZeman