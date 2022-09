CNN: Ρωσικά πλοία εθεάθησαν κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκαν οι διαρροές στους αγωγούς Nord Stream

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας παρατήρησαν τη Δευτέρα και την Τρίτη πλοία υποστήριξης του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή των διαρροών στους αγωγούς Nord Stream που πιθανόν προκλήθηκαν από υποβρύχιες εκρήξεις, σύμφωνα με δύο δυτικούς αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών και μια άλλη πηγή που γνωρίζει το θέμα τους οποίους επικαλείται το CNN.

Δεν είναι σαφές αν τα πλοία είχαν κάποια σχέση με αυτές τις εκρήξεις, δήλωσαν αυτές οι πηγές και άλλοι, αλλά είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που θα εξετάσουν οι ερευνητές.

Ρωσικά υποβρύχια παρατηρήθηκαν επίσης όχι μακριά από αυτές τις περιοχές την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους μυστικών υπηρεσιών.

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη καμία εμπεριστατωμένη εξήγηση για το τι συνέβη, λίγες ημέρες αφότου οι εκρήξεις φάνηκε να προκαλούν τρεις ξεχωριστές και ταυτόχρονες διαρροές στους δύο αγωγούς τη Δευτέρα.

Swedish authorities have released a new video from the Nord Stream gas leaks.



Doesn’t look great. pic.twitter.com/JeEg39cnt1