Λαθρέμπορος που έστειλε τρεις Βρετανίδες στο ISIS στρατολογήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες του Καναδά

Ένας από τους πιο υψηλά ιστάμενους αξιωματικούς, που είναι υπεύθυνος για μυστικές επιχειρήσεις στην Καναδική Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας (CSIS) πήγε στην Άγκυρα τον Μάρτιο του 2015, για να πείσει τις τουρκικές αρχές να σιωπήσουν σχετικά με τη στρατολόγηση από την υπηρεσία ενός Σύρου λαθρέμπορου ανθρώπων που διακίνησε τρεις Βρετανίδες έφηβες σε μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με τρεις πηγές, που αποκάλυψαν την πληροφορία στην καναδική εφημερίδα "The Globe and Mail".

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο αξιωματικός, Τζέφρι Γιαβόρσκι, ο οποίος ήταν εκείνη την περίοδο αναπληρωτής διευθυντής επιχειρήσεων του CSIS, διεξήγαγε μια διακριτική αλλά υψηλού επιπέδου εκστρατεία για να αποτρέψει τη διάδοση της είδησης και κατά συνέπεια την αναζήτηση ευθυνών της κατασκοπευτικής υπηρεσίας για τη χρήση του λαθρέμπορου ως πράκτορα. Η Globe δεν προσδιορίζει τις πηγές επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν θέματα εθνικής ασφάλειας.

Μία από τις πηγές είπε ότι η Τουρκία τελικά συμφώνησε με το αίτημα του κ. Γιαβόρσκι, αλλά τιμώρησε τον Καναδά περιορίζοντας τον αριθμό των πρακτόρων του CSIS που δραστηριοποιούνται στην καναδική πρεσβεία στην Άγκυρα. Το CSIS υποσχέθηκε επίσης ότι οποιεσδήποτε περαιτέρω μυστικές δραστηριότητες στη χώρα θα διεξάγονταν ως κοινές επιχειρήσεις με την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, είπε η πηγή.

Ο λαθρέμπορος, Μοχάμεντ αλ-Ρασίντ, συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές στις 28 Φεβρουαρίου 2015, μέσα σε λίγες μέρες από τη στιγμή που βοήθησε τα κορίτσια να περάσουν τα τουρκικά σύνορα στη Συρία. Η σύλληψή του απείλησε να βάλει τον Καναδά στο επίκεντρο διεθνούς επεισοδίου, αφού τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε κοινοποιήσει τα στοιχεία του διαβατηρίου των κοριτσιών στην CSIS και ότι είχε διακινήσει λαθραία άλλους Βρετανούς υπηκόους που προσπαθούσαν να ενταχθούν στο Ισλαμικό Κράτος.

Τη στιγμή της σύλληψής του, η Scotland Yard της Βρετανίας έψαχνε μανιωδώς για τα κορίτσια και η Τουρκία δεν γνώριζε ότι το CSIS διέθετε διπλό πράκτορα του Ισλαμικού Κράτους που δρούσε στη χώρα.

Η Τουρκία δεν επιβεβαίωσε ποτέ δημόσια την εμπλοκή του CSIS με τον αλ-Ρασίντ μετά τα ταξίδια του Γιαβόρσκι στην Άγκυρα. Οι πηγές ανέφεραν ότι επισκέφθηκε την Τουρκία τουλάχιστον δύο φορές για να συναντήσει ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους μετά τη σύλληψη του δράστη. Μία από τις πηγές είπε ότι ο Γιαβόρσκι προσπαθούσε να κρύψει το επιχειρησιακό χάος "κάτω από το χαλί".

Κατά την πρώτη επίσκεψη, είπε μια άλλη πηγή, ο Γιαβόρσκι ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε από τους Τούρκους να απελευθερώσουν τον αλ-Ρασίντ, κάτι που η Τουρκία αρνήθηκε να κάνει λόγω της έντονης δημοσιότητας στη Βρετανία για τα αγνοούμενα κορίτσια. Η Τουρκία δεν ήθελε επίσης να κατηγορηθεί για την απελευθέρωση ενός λαθρέμπορου ανθρώπων του Ισλαμικού Κράτους, καθώς η Άγκυρα είχε δεχτεί έντονη κριτική για την αποτυχία να σταματήσει τη ροή ξένων μαχητών στη Συρία, είπε η πηγή.

Ο Γιαβόρσκι αρνήθηκε να σχολιάσει την αλληλεπίδρασή του με τις τουρκικές αρχές, λέγοντας μέσω ενδιάμεσου ότι δεσμεύεται από τις διατάξεις περί απορρήτου του νόμου περί πληροφοριών ασφαλείας. Το CSIS αρνήθηκε επίσης να συζητήσει το θέμα. "Υπάρχουν σημαντικά όρια σε αυτά που μπορεί να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί το CSIS, δεδομένης της ανάγκης προστασίας ευαίσθητων τεχνικών, μεθόδων και πηγών πληροφοριών", δήλωσε ο εκπρόσωπος Έρικ Μπάλσαμ σε δήλωση.

Την εποχή που ο Γιαβόρσκι είχε μυστικές συνομιλίες με τις τουρκικές αρχές, το CSIS έπεισε τους Βρετανούς αξιωματούχους της αντιτρομοκρατικής να συγκαλύψουν τον ρόλο της υπηρεσίας στον χειρισμό του αλ-Ρασίντ. Αυτές οι συζητήσεις αποκαλύφθηκαν στο The Secret History of the Five Eyes , ένα νέο βιβλίο του συγγραφέα Richard Kerbaj που αφηγείται μέρη της ιστορίας του κ. αλ-Ρασίντ.

Η Globe ανέφερε ότι ο αλ-Ρασίντ αφέθηκε ελεύθερος στις 5 Αυγούστου μετά από χρόνια σε τουρκική φυλακή για τρομοκρατία και λαθρεμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης των τριών Βρετανίδων, που ήταν 15 ετών και 16 εκείνη την εποχή. Η πηγή είπε ότι το CSIS είχε σχεδιάσει να τον μετεγκαταστήσει στον Καναδά μετά την απελευθέρωσή του. Η κυβέρνηση δεν λέει αν του χορηγήθηκε άσυλο.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν στις αρχές Μαρτίου 2015 ότι ο αλ-Ρασίντ είχε ενημερώσει το CSIS μια εβδομάδα πριν από τη σύλληψή του ότι βοήθησε τα τρία κορίτσια να περάσουν στη Συρία. Ανέφεραν επίσης ότι αργότερα είπε στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες ότι η CSIS του είχε υποσχεθεί άσυλο στον Καναδά για κατασκοπεία του Ισλαμικού Κράτους. Τότε, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι ο κ. αλ Ρασίντ εργαζόταν για τις "υπηρεσίες πληροφοριών μιας χώρας του συνασπισμού", κατά του Ισλαμικού Κράτους. Αλλά ποτέ δεν κατονόμασε το CSIS. "Οι Τούρκοι ήταν εξαγριωμένοι που το CSIS χειριζόταν έναν πράκτορα στα χωράφια τους χωρίς να το γνωρίζουν", είπε ο συγγραφέας του βιβλίου σε συνέντευξή του. "Έτσι, υπήρξε μια συμφωνία που έγινε κατά κάποιο τρόπο μεταξύ των καναδικών αρχών και των τουρκικών αρχών για να διασφαλιστεί ότι η ιστορία θα εξαφανιστεί ενώ η συγκάλυψη γινόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να κλείσει το όλο θέμα".

Ο Γιαβόρσκι προήχθη σε αναπληρωτή διευθυντή του CSIS για σύντομο χρονικό διάστημα την άνοιξη του 2017, μεταξύ της συνταξιοδότησης του Μισέλ Κουλόμπ και του διορισμού του σημερινού διευθυντή Νταβίντ Βινιό. Αποσύρθηκε από το CSIS το 2019.

Ο αλ-Ρασίντ στρατολογήθηκε για πρώτη φορά από το CSIS το 2013. Οι Βρετανίδες που μετέφερε λαθραία στη Συρία ήταν η 16χρονη Κνατίζα Σουλτάνα, η 15χρονη Αμίρα Αμπάσε και η 15χρονη Σαμίμα Μπέγκουμ. Η Σουλτάνα και η Αμπάσε πιστεύεται ότι είναι πλέον νεκρές. Η Μπέγκουμ έχασε τη βρετανική της υπηκοότητα το 2019 και τώρα βρίσκεται σε κουρδικό στρατόπεδο φυλακών. Ένα βρετανικό δικαστήριο θα ακούσει την προσφυγή του δικηγόρου της τον Νοέμβριο για την αποκατάσταση της υπηκοότητάς της.

Πέτρος Κράνιας