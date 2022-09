Το HMS Albion, ο "ελβετικός σουγιάς" του βρετανικού πολεμικού ναυτικού έφτασε στη Λιβύη

Το HMS Albion, ο "ελβετικός σουγιάς" του Βασιλικού Ναυτικού, έχει ελλιμενιστεί στην Τρίπολη έτοιμο να συνεργαστεί με το Λιβυκό Πολεμικό Ναυτικού.

This morning @HMS_Albion docked in Tripoli, the first visit by the Royal Navy 🇬🇧 to 🇱🇾 in 8 years. The ship crew is looking forward to a great day with their Libyan Navy counterparts.



🇬🇧 is committed to working with all 🇱🇾 partners for greater stability. pic.twitter.com/o5cBRlFqCl