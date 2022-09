Πανηγυρίζουν για την ακροδεξιά της Ιταλίας Ορμπάν-Λεπέν - Τι έγραψαν συνεργάτες τους

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 04.45

Τη χαρά τους για τη νίκη της "Κεντροδεξιάς Συμμαχίας", με κύριο πολιτικό πυλώνα τους ακροδεξιούς "Αδελφούς της Ιταλίας, εξέφρασαν συνεργάτες του εθνικιστή δεξιού πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν και της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν.

Πιο ειδικά, ο διεθυντής του πολιτικού γραφείου του Ούγγρου πρωθυπουργού, Μπαλάς Ορμπάν, σημείωσε:

"Συγχαρητήρια @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi, @berlusconi για τις εκλογές σήμερα! Σε αυτές τις δύσκολες εποχές, χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ φίλους με τους οποίους μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα και προσέγγιση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ζήτω η ουγγρο-ιταλική φιλία!".

🇮🇹👏Congratulations @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi, @berlusconi on the elections today! In these difficult times, we need more than ever friends who share a common vision and approach to Europe's challenges.



🇭🇺🤝🇮🇹Long live the Hungarian-Italian friendship! pic.twitter.com/4PN2ZDEJoZ